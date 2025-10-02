Київське Динамо проведе першу зустріч у рамках основного етапу Ліги конференцій. Команда Олександра Шовковського спробує вдало розпочати турнір у поєдинку з Крістал Пелес.

Це буде умовно домашній матч для "біло-синіх". Він відбудеться в польському місті Люблін, повідомляє 24 Канал.

Коли розпочнеться гра Динамо – Крістал Пелес?

Очне протистояння між командами відбудеться 2 жовтня. Стартовий свисток головного арбітра зустрічі пролунає о 19:45 за київським часом.

Обслужить цей поєдинок бельгійська бригада суддів на чолі з Лотаром Д’онтом. Йому допомагатимуть асистенти Ромен Девільєрс і Ніко Клаес.

Зазначимо, що англійський клуб мав брати участь у Лізі Європи, адже став переможцем Кубка Англії, проте "орлів" рішенням УЄФА понизили в менш статусний турнір. Так сталося через правило, згідно з яким, клуби, які належать одній особі або організації, не можуть змагатися в одних і тих самих єврокубкових змаганнях, щоб уникнути конфлікту інтересів.

Оскільки американський бізнесмен Джон Текстор, як йдеться у статті на Вікіпедії, володіє 43% акцій Крістал Пелес, а його компанія Eagle Football також є власником більшості акцій французького Ліона (77%), то пріоритетність для УЄФА мала команда, яка фінішувала вище у своєму чемпіонаті. Саме тому "ткачі" (6-те місце Ліги 1) опинилися в Лізі Європи, а "орли" (12-та позиція АПЛ) – в Лізі конференцій.

До слова. Це буде перше очне протистояння між командами.

Нагадаємо, що в Лізі конференцій також зіграє донецький Шахтар. Першим суперником "гірників" стане шотландський Абердін.

Як Динамо опинилося в Лізі конференцій?