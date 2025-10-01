Це буде умовно домашній матч для "біло-синіх". Він відбудеться в польському місті Люблін, повідомляє 24 Канал.
Коли розпочнеться гра Динамо – Крістал Пелес?
Очне протистояння між командами відбудеться 2 жовтня. Стартовий свисток головного арбітра зустрічі пролунає о 19:45 за київським часом.
Обслужить цей поєдинок бельгійська бригада суддів на чолі з Лотаром Д’онтом. Йому допомагатимуть асистенти Ромен Девільєрс і Ніко Клаес.
Зазначимо, що англійський клуб мав брати участь у Лізі Європи, адже став переможцем Кубка Англії, проте "орлів" рішенням УЄФА понизили в менш статусний турнір. Так сталося через правило, згідно з яким, клуби, які належать одній особі або організації, не можуть змагатися в одних і тих самих єврокубкових змаганнях, щоб уникнути конфлікту інтересів.
Оскільки американський бізнесмен Джон Текстор, як йдеться у статті на Вікіпедії, володіє 43% акцій Крістал Пелес, а його компанія Eagle Football також є власником більшості акцій французького Ліона (77%), то пріоритетність для УЄФА мала команда, яка фінішувала вище у своєму чемпіонаті. Саме тому "ткачі" (6-те місце Ліги 1) опинилися в Лізі Європи, а "орли" (12-та позиція АПЛ) – в Лізі конференцій.
До слова. Це буде перше очне протистояння між командами.
Нагадаємо, що в Лізі конференцій також зіграє донецький Шахтар. Першим суперником "гірників" стане шотландський Абердін.
Як Динамо опинилося в Лізі конференцій?
- "Біло-сині" стали чемпіонами УПЛ-2024/2025, тому розпочали свій шлях у єврокубках із другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
- Кияни пройшли мальтійський Хамрун Спартанс, але в наступному колі програли кіпрському Пафосу й опустилися в Лігу Європи.
- В раунді плейоф цього турніру Динамо не змогло пройти Маккабі Тель-Авів, тому вперше у своїй історії зіграє в Лізі конференцій.
- Суперниками Динамо стануть: Крістал Пелес, Фіорентина, Зринські, Омонія, Ноа та Самсунспор.