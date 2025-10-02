Это будет условно домашний матч для "бело-синих". Он состоится в польском городе Люблин, сообщает 24 Канал.
Когда начнется игра Динамо – Кристал Пэлас?
Очное противостояние между командами состоится 2 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Обслужит этот поединок бельгийская бригада судей во главе с Лотаром Д'онтом. Ему будут помогать ассистенты Ромен Девильерс и Нико Клаес.
Отметим, что английский клуб должен был участвовать в Лиге Европы, ведь стал победителем Кубка Англии, однако "орлов" решением УЕФА понизили в менее статусный турнир. Так произошло из-за правила, согласно которому, клубы, принадлежащие одному лицу или организации, не могут соревноваться в одних и тех же еврокубковых соревнованиях, во избежание конфликта интересов.
Поскольку американский бизнесмен Джон Текстор, как говорится в статье на Википедии, владеет 43% акций Кристал Пэлес, а его компания Eagle Football также является владельцем большинства акций французского Лиона (77%), то приоритетность для УЕФА имела команда, которая финишировала выше в своем чемпионате. Именно поэтому "ткачи" (6-е место Лиги 1) оказались в Лиге Европы, а "орлы" (12-я позиция АПЛ) – в Лиге конференций.
К слову. Это будет первое очное противостояние между командами.
Напомним, что в Лиге конференций также сыграет донецкий Шахтер. Первым соперником "горняков" станет шотландский Абердин.
Как Динамо оказалось в Лиге конференций?
- "Бело-синие" стали чемпионами УПЛ-2024/2025, поэтому начали свой путь в еврокубках со второго раунда квалификации Лиги чемпионов.
- Киевляне прошли мальтийский Хамрун Спартанс, но в следующем круге проиграли кипрскому Пафосу и опустились в Лигу Европы.
- В раунде плей-офф этого турнира Динамо не смогло пройти Маккаби Тель-Авив, поэтому впервые в своей истории сыграет в Лиге конференций.
- Соперниками Динамо станут: Кристал Пэлас, Фиорентина, Зрински, Омония, Ноа и Самсунспор.