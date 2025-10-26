Динамо – Кривбас: онлайн-трансляція центрального матчу 10 туру УПЛ

Центральним поєдинком 10-го туру УПЛ буде зустріч команд з верхньої частини таблиці – Динамо і Кривбасу. У разі перемоги кожен із суперників матиме можливість вийти на перше місце в таблиці.

У неділю, 26 жовтня, відбудеться матч 10-го туру УПЛ Динамо – Кривбас. Поєдинок на київському стадіоні імені Валерія Лобановського розпочнеться о 18:00, пише 24 Канал.

Як виступають у чемпіонаті Динамо і Кривбас?

Підопічні Олександра Шовковського не виграють п'ять матчів поспіль у першості УПЛ. Водночас "біло-сині" залишаються єдиною командою ліги, яка ще не програвала.

Динамівці зіграють проти Кривбасу на тлі розгромної поразки від Самсунспору (0:3), якої зазнали у Лізі конференцій. Тривалий переїзд з Туреччини теж може вплинути на результат зустрічі з підопічними Патріка ван Леувена.

Кривбас став відкриттям першої частини чемпіонату. Команда демонструє яскраву та результативну гру, яка тішить її вболівальників. В останніх чотирьох матчах команда ван Леувена здобула три перемоги та одну нічию. Це разюче контрастує з показниками Динамо.

Де дивитися матч Динамо – Кривбас?

За перипетіями центрального матчу 10 туру УПЛ Динамо – Кривбас можна буде слідкувати на сайті 24 Каналу. Відеотрансляція доступна на офіційному ютуб-каналі Динамо.

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Кривбас

Турнірне положення Динамо і Кривбасу

Перед звітним матчем команди розташувалися поруч у турнірній таблиці УПЛ. Кривбас займає третє місце, маючи в активі 19 балів. Така ж кількість очок у Полісся, яке випереджає криворіжців за додатковими показниками.

Динамо після 9 турів йде п'ятим. У команди Олександра Шовковського 17 очок та відставання від лідера УПЛ ЛНЗ на три залікові пункти.

