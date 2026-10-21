Нещодавно боси столичного клубу розглядали низку фахівців. Про це в ефірі ютуб-каналу "ТаТоТаке" розповів журналіст Михайло Співаковський.

Хто і коли міг очолити Динамо

За словами журналіста, в Україні могли опинитися Ненад Б’єлеця та Едвард Йорданеску. Щоправда, брати Суркіси звертали увагу й на українських фахівців.

Я коли дізнався прізвища, був трішечки шокований. Я не міг подумати, що керівники «Динамо» можуть подивитися в цій бік. Це Сергій Кравченко і Владислав Лупашко,

– сказав Співаковський.

Журналіст додав, що це відбувалося на початку сезону 2026/27, коли Владислав Лупашко стартував зі своєю роботою у польській Лехії.

За інформацією Співаковського, Григорій Суркіс має хороші стосунки з керівництвом гданського клубу, тож влітку такий варіант був можливий.

Як складається сезон 2026/27 для Динамо

Після дев’яти турів кияни мають 16 очок і посідають четверте місце, хоча ще проведуть один перенесений матч.

Наразі столичний клуб тимчасово очолив Мацей Кендзьорек. У Польщі прокоментували його перспективи.

Перший матч з новим тимчасовим наставником "біло-сині" проведуть у п’ятницю, 23 жовтня, коли о 13:00 приймуть Кудрівку.