Недавно руководство столичного клуба рассматривало ряд кандидатур. Об этом в эфире ютуб-канала "ТаТоТаке" рассказал журналист Михаил Спиваковский.

Кто и когда мог возглавить Динамо

По словам журналиста, в Украину могли приехать Ненад Бьелица и Эдвард Йорданеску. Правда, братья Суркисы обращали внимание и на украинских специалистов.

Когда я узнал фамилии, был немного шокирован. Я не мог подумать, что руководители Динамо могут обратить внимание в эту сторону. Это Сергей Кравченко и Владислав Лупашко,

– сказал Спиваковский.

Журналист добавил, что это происходило в начале сезона 2026/27, когда Владислав Лупашко приступил к работе в польской Лехии.

По информации Спиваковского, Григорий Суркис поддерживает хорошие отношения с руководством гданьского клуба, поэтому летом такой вариант был возможен.

Как складывается сезон 2026/27 для Динамо

После девяти туров киевляне набрали 16 очков и занимают четвертое место, хотя им еще предстоит сыграть один перенесенный матч.

В настоящее время столичный клуб временно возглавил Мацей Кендзьорек. В Польше прокомментировали его перспективы.

Первый матч под руководством нового временного тренера "бело-синие" проведут в пятницу, 23 октября, когда в 13:00 примут Кудровку.