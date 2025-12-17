Поєдинок Динамо проти Ноаха розпочнеться – о 22:00 (за київським часом). Для киян це протистояння є матчем-престижу, інформує 24 Канал.

Який прогноз на матч Динамо – Ноах?

У своїй історії Динамо та Ноах ще ніколи не перетинались між собою. Ноах ще не грав проти українських клубів. Натомість кияни вже мають досвід виступів проти вірменських команд – Арарата Єревана (66) та Пюника (2).

Загалом у "біло-синіх" хороша статистика проти вірменів – 42 перемоги, 17 мирових та 9 поразок. Востаннє кияни грали проти клубу з Вірменії у сезоні 2002 – 2003. Тоді у рамках другого кола кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів динамівці розтрощили Пюник 4:0, а у матчі-відповіді була розписана бойова нічия 2:2 (дані Transfermarkt).

До слова. Найкращим бомбардиром у протистояннях Динамо проти вірменських клубів досі залишається Олег Блохін – 21 гол.

На жаль, динамівці вже втратили можливість гарантувати собі єврокубкову весну. У минулому турі Динамо прогнозовано програло на виїзді італійській Фіорентині 1:2. Єдиний гол у складі киян забив Микола Михайленко.

Це була вже четверта поразка у цьому основному раунді Ліги конференцій при одній перемозі. Команда Ігоря Костюка набрала лише 3 бали та посідає перед цією грою лише 28-му позицію. Навіть якщо кияни переможуть Ноах, то все одно цих набраних очок не вистачить "біло-синім", щоб вийти у плей-оф Ліги конференцій.

Натомість Ноах із 8 очками йде на 17-й сходинці. У попередньому турі вірменський клуб переміг вдома Легію Варшаву з рахунком 2:1.

Прогноз букмекера

Перемогу Динамо по лінії betking оцінюють краще – 2,12. Тоді як на успіх Ноаха стоїть коефіцієнт 3,40. Нічия – 3,50.

Ймовірно, що матч може не подарувати уболівальникам цілу гору голів. Тотал м'ячів менше 2,5 – 1,86. У складі обох команд найбільший шанс забити має Владіслав Бленуце, якщо вийде на поле (2,80).

*Коефіцієнти подані станом на 23:25 16.12.2025

Відзначимо, що для Ноаха, як і для Динамо, наступний матч стане останнім у 2025 році. У чемпіонаті вірменський клуб востаннє грав 6 грудня, коли програв вдома БКМА 2:3.