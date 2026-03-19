Футбол Рекорд не за горами: лідер Динамо наблизився до вічного досягнення в УПЛ
19 березня, 17:36
Андрій Олійник
Основні тези
  • Андрій Ярмоленко забив свій 119-й гол в УПЛ, обійшовши Євгена Селезньова, і тепер націлений перевершити Сергія Реброва та Максима Шацьких.
  • Динамо перемогло Олександрію 5:0, наблизившись до лідерів таблиці, залишаючись четвертими з 49 голами.

Перед павзою на матчі збірних київське Динамо в УПЛ на виїзді знищило Олександрію 5:0. Голом відзначився капітан Андрій Ярмоленко, який все ближчий до того, щоб стати найкращим бомбардиром чемпіонату України всіх часів.

Ярмоленку вистачило усього три хвилини, щоб відкрити рахунок у зустрічі. Це був його 119-ий точний удар в УПЛ, пише сайт Динамо

Скільки голів Ярмоленку залишилося до рекорду?

Наразі Андрій Ярмоленко перебуває на третій сходинці у списку найкращих голеадорів в історії УПЛ.

Вінгер випередив Євгена Селезньова, у якого було 117 голів. Попереду лише Сергій Ребров, який забив свого часу 123 м'ячі (усі за Динамо), Максим Шацьких зі 124 взяттями воріт (окрім Динамо, виступав також за Арсенал, Чорноморець і Говерлу).

До кінця чемпіонату залишилося 9 матчів, і, якщо чутки про завершення кар'єри Ярмоленка правдиві, він має не так багато часу, щоб все ж перевершити двох інших легендарних динамівців. 

Що сказав про гол Ярмоленка тренер Динамо?

Наставник киян Ігор Костюк після матчу в інтерв'ю УПЛ ТБ відзначив важливість результату понад особистими рекордами.

Гравці ставлять перемоги на перше місце. А голи – це майстерність. Якщо футболісти насамперед діють на команду, то це приносить результат,
– зазначив коуч Динамо. 

Як Динамо виступає в УПЛ?

  • Завдяки перемозі над Олександрією кияни повернули відставання в одне очко від Полісся, яке напередодні розібралося з Кудрівкою.
  • Наразі Динамо посідає четверту сходинку у турнірній таблиці, відстаючи від Шахтаря на шість очок, але у "гірників" гра в запасі.
  • Динамо – найрезультативніша команда УПЛ: у киян 49 голів, в той час як у донеччан 48.