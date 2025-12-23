Динамо перехопило у Шахтаря перспективного футболіста, який стажувався в Челсі
- 18-річний захисник з Гани, Стенлі Куарші, перебуває на перегляді у київському Динамо після відмови Шахтаря підписати контракт.
- Куарші, вихованець VIM Academy, раніше стажувався в юнацьких командах Челсі і Вулверхемптона, і може стати вирішенням проблем центрального захисту Динамо.
Шахтар та Динамо конкурують між собою не тільки на футбольному полі, але й на трансферному ринку. Скаути обох українських грандів вели талановитого захисника з Гани, який незабаром може опинитися в Києві.
18-річний ганський футболіст Стенлі Куарші нині перебуває на перегляді у київському Динамо. Раніше перспективний захисник міг опинитися у донецькому Шахтарі, повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.
Що відомо про новачка Динамо, якого Шахтарю рекомендував Мудрик?
За інформацією джерела, спочатку ганця запропонували Шахтарю. Донецький клуб довго вагався, чи потрібен їм лівоногий центральний захисник. У підсумку "гірники" відмовилися підписувати з ним контракт.
Цим скористалося київське Динамо, яке переглядає можливості юного африканця. Наразі тренери "біло-синіх" вивчають сильні та слабкі сторони футболіста.
Цікаво, що рік тому Куарші стажувався в юнацькій команді лондонського Челсі. Про нього схвально відгукувався Михайло Мудрик, який давав йому рекомендації для Шахтаря. Однак "сині" тоді не підписали з ним угоду, адже йому ще не було 18 років.
Про Куарші також відомо, що він вихованець ганської футбольної академії VIM Academy та привернув увагу європейських скаутів виступами в юнацьких турнірах. Окрім Челсі, захисник також стажувався у Вулверхемптоні.
Чому Динамо шукає центрального захисника?
- Чинний чемпіон України провалив осінню частину сезону 2025 – 2026. Динамо не кваліфікувалося в основний раунд Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а потім не зуміло вийти у плей-оф Ліги конференцій.
- У чемпіонаті "біло-сині" певний час перебували у середині турнірної таблиці УПЛ. Лише після приходу нового тренера Ігоря Костюка вдалося стабілізувати гру та завершити рік на четвертій сходинці.
- Експерти вважають, що проблеми у киян через слабку гру центральних захисників, які часто роблять результативні помилки. Очікується, що Динамо залишить досвідчений Денис Попов, у якого влітку 2026 року завершується контракт.
- У Туреччині цікавлять молодим Тарасом Михавком. Крім того, взимку "біло-синіх" може залишити центрбек Василь Буртник, який так і не встиг дебютувати за основу.
- Таким чином, підписання молодого перспективного ганця могло б частково розв'язувати проблеми у центрі захисту.