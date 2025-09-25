Суркіси почули фанатів: Динамо продасть скандального новачка, який репостив російську пропаганду
- Київське Динамо планує продати румунського нападника Владіслава Бленуце в зимове трансферне вікно через тиск фанатів, які незадоволені його активністю в соцмережах з російською пропагандою.
- Представники Динамо звернулися до Мірчі Луческу з проханням допомогти у продажі Бленуце, саме Луческу раніше рекомендував клубу придбати цього гравця.
На початку вересня київське Динамо придбало румунського нападника Владіслава Бленуце. Проте після оголошення трансферу до новачка з'явилося чимало запитань через його активність у соцмережах.
Виявилося, що він, зокрема, репостив відео з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим. Через це фанати "біло-синіх" чітко заявили, що йому не раді в команді й таку позицію почули в керівництві Динамо, повідомляє 24 Канал із посиланням на Gazeta Sporturilor.
Що відомо про можливий відхід Бленуце з Динамо?
За інформацією румунського видання, київський клуб планує позбутися скандального форварда вже найближчим часом. Його хочуть продати в зимове трансферне вікно.
Вирішальним став тиск з боку вболівальників Динамо. Представники "біло-синіх" уже начебто зв’язалися з Мірчею Луческу, який зараз очолює збірну Румунії, та попросили свого колишнього тренера допомогти з продажем Владіслава Бленуце.
Ми зробимо все можливе до зими, але його треба продати! Його швидко внесуть у список на трансфер. Ви б нам допомогли, якби змогли поговорити з ним і пояснити йому ситуацію,
– таке звернення отримав Луческу від Динамо.
Зазначимо. що раніше Мірча Луческу в коментарі для Digisport заявляв, що зробив свій внесок у перехід Владіслава Бленуце в Динамо. Саме він порадив "біло-синім" придбати румунського нападника.
До слова. У складі киян Владіслав Бленуце провів поки три матчі. Результативними діями не відзначився та має автогол у пасиві.
Що відомо про неприйняття фанатами Бленуце?
- Після трансферу румуна стало відомо, що він публікував у своїх соцмережах виступи пропагандиста Володимира Соловйова, уривки з серіалу Бригада та є поціновувачем російської музики.
- Його дружина пішла ще далі й репостила відео з президентом Росії Володимиром Путіним.
- Після цього гравець публікував відео, де звернувся до фанатів і заявляв про свою проукраїнську позицію.
- Вболівальники не прийняли цей меседж серйозно та заявили, що йому не буде спокійного життя в Києві, записавши войовниче відео.
- Під час дебютного матчу румуна ультрас Динамо закидали лаву запасних киян ватою на знак протесту. Згодом відбулася зустріч гравця з фанатами, проте вона не мала позитивного результату.