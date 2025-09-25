На початку вересня київське Динамо придбало румунського нападника Владіслава Бленуце. Проте після оголошення трансферу до новачка з'явилося чимало запитань через його активність у соцмережах.

Виявилося, що він, зокрема, репостив відео з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим. Через це фанати "біло-синіх" чітко заявили, що йому не раді в команді й таку позицію почули в керівництві Динамо, повідомляє 24 Канал із посиланням на Gazeta Sporturilor.

Що відомо про можливий відхід Бленуце з Динамо?

За інформацією румунського видання, київський клуб планує позбутися скандального форварда вже найближчим часом. Його хочуть продати в зимове трансферне вікно.

Вирішальним став тиск з боку вболівальників Динамо. Представники "біло-синіх" уже начебто зв’язалися з Мірчею Луческу, який зараз очолює збірну Румунії, та попросили свого колишнього тренера допомогти з продажем Владіслава Бленуце.

Ми зробимо все можливе до зими, але його треба продати! Його швидко внесуть у список на трансфер. Ви б нам допомогли, якби змогли поговорити з ним і пояснити йому ситуацію,

– таке звернення отримав Луческу від Динамо.

Зазначимо. що раніше Мірча Луческу в коментарі для Digisport заявляв, що зробив свій внесок у перехід Владіслава Бленуце в Динамо. Саме він порадив "біло-синім" придбати румунського нападника.

До слова. У складі киян Владіслав Бленуце провів поки три матчі. Результативними діями не відзначився та має автогол у пасиві.

Що відомо про неприйняття фанатами Бленуце?