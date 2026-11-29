Наставник Динамо розповів про конфлікт між легіонерами й українцями в команді
У матчі 14 туру чемпіонату України Динамо поступилось Чорноморцю. Після гри наставника киян Кендзьорека запитали про конфлікт між українцями та легіонерами.
Про це виконувач обов'язків головного тренера Динамо розповів у післяматчевому коментарі для ютуб-каналу FootballHub. Він дав комплексну оцінку всьому протистоянню.
Що відповів Кендзьорек на запитання про конфлікт між українцями та легіонерами в Динамо
Кендзьореку поставили запитання про те, що українські гравці мали претензії до того, що легіонери грають індивідуально. Утім, наставник Динамо категорично не погодився з тим, що на полі взагалі мав місце якийсь конфлікт.
Гравці незадоволені, але не через це. Вони створили дуже багато моментів, але не використали їх. У нас амбітні футболісти, ми хочемо лише перемагати. Так було й цього разу,
– зазначив польський фахівець.
Він додав, що не ділить підопічних на українців і легіонерів. У Динамо – одна команда, й він дуже не любить такі запитання.
Повертаються травмовані. Повернувся Буяльський, який багато пропустив. Чекаємо на Тимчика, Кабаєва, Пономаренка,
– зауважив Кендзьорек.
За його словами, не проблема те, що на Динамо в кінці року чекають ще багато матчів. Жодних проблем із мотивацією та настроєм у команди немає.
Як загалом Кендзьорек пояснив поразку Чорноморцю
Як зазначив в. о. головного тренера Динамо, команда зробила багато, але їй зовсім трохи не вистачило, щоб забити м'яч. В атаці не вистачило якості.
У поєдинку 14 туру УПЛ кияни поступились одеситам із рахунком 0:2. Перший гол вони пропустили наприкінці зустрічі після кутового, а другий – у контратаці в компенсований до другого тайму час.