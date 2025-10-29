Динамо – Шахтар: колишній форвард "біло-синіх" спрогнозував точний рахунок матчу
У середу, 29 жовтня, відбудуться три матчі 1/8 фіналу Кубка України. Програму ігрового дня закриватиме поєдинок між гегемонами вітчизняного футболу Динамо та Шахтарем.
Наразі вся українська футбольна спільнота обговорює перше "Класичне" в сезоні та робить прогнози. Своєю думкою щодо майбутнього протистояння поділився й колишній форвард "біло-синіх" Олег Саленко, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua.
Динамо – Шахтар: який прогноз зробив Саленко?
Зірковий ексфутболіст вважає, що на перший план вийде фізична готовність суперників. Він відзначив також важливість мотивації та назвав точний рахунок зустрічі.
"Останнім часом обидві команди наїлися в плані переїздів, ігор. Тому, хто буде краще виглядати фізично, той і матиме більше шансів на перемогу. Плюс киян у тому, що повернувся до стартового складу Андрій Ярмоленко, добре виглядав Віталій Буяльський, а це майстерність. У Шахтаря поки що все ще йде перебудова.
Але хай там як, зустрінуться дві найсильніші команди країни, тому я чекаю на цікаву та безкомпромісну боротьбу. Що стосується прогнозу, то мені здається, що Динамо виграє в один м'яч, оскільки у них має бути більше мотивації через те, що в минулому розіграші перемогу у фіналі здобув Шахтар. Ставлю на "біло-синіх" з рахунком 2:1", – сказав Саленко.
До слова. Востаннє команди грали між собою саме у фіналі Кубка України. Тоді матч завершився внічию 1:1, а в серії пенальті сильнішими виявилися "гірники".
Зазначимо, що в коментарі Українському футболу прогноз на "Класичне" зробив також Йожеф Сабо. Він думає, що переможець визначиться вже в післяматчевій серії пенальті.
Чекаю на цікаву гру. Якщо відштовхуватися від останніх перемог у чемпіонаті, то Динамо та Шахтар потроху оживають. Фаворитом вважаю Шахтар, бо донеччани мають кращий склад. Буде нічия 1:1 та серія пенальті. Сподіваюся, Динамо переможе,
– заявив Сабо.
Що відомо про протистояння Динамо – Шахтар?
Матч відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо імені Валерія Лобановського". Стартовий свисток пролунає о 18:00.
Трансляція буде доступна на низці платформ, а також у вільному доступі в ютубі.
Команди 17 разів зустрічалися раніше між собою в Кубку України, зокрема, 11 – у фіналі. Перевагу має Шахтар – 11 тріумфів проти 6 в Динамо.