Зваблива дівчина зірки Шахтаря засвітила груди на відпочинку біля басейну
- Алісія Каліні, дівчина футболіста Шахтаря, привернула увагу гарячими фото з басейну в рожевому купальнику.
- Відома модель та блогерка має високу популярність у соціальних мережах і часто ділиться подібним контентом.
Алісія Каліні привернула увагу публіки гарячими знімками. Дівчина Кевіна з Шахтаря часто тішить шанувальників подібним контентом.
Кохана бразильського легіонера у своєму інстаграмі опублікувала доволі відверті фото, чим підкорила публіку. Обраниця вінгера "гірників" показалась в ефектному образі, повідомляє 24 канал.
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Зваблива Алісія Каліні
Алісія Каліні поділилась зі своїми шанувальниками гарячими фото з відпочинку. Відома модель попозувала перед камерою поблизу басейну, а вечірня атмосфера лише додала ефектності фото.
Кохана Кевіна з Шахтаря обрала для свого образу рожевий купальник, засвітивши свої пишні форми. Дівчина бразильського легіонера "гірників" одягла стильні штани такого ж кольору.
Алісія Каліні на відпочинку біля басейну / Фото з інстаграму дівчини
Нагадаємо, що Алісія Каліні відома модель та блогерка. Дівчина Кевіна з Шахтаря має високу популярність у соціальних мережах.
Раніше повідомляли, що Софія Цітаішвілі поділилась гарячими фото з відпочинку в Іспанії. Дівчина Георгія Цітаішвілі підкорила шанувальників свою красою та показала ідеальну фігуру.