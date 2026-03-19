Легенда хокею назвав "зрадником" Джей Ді Венса, який їде до Орбана
- Домінік Гашек назвав Джей Ді Венса і Віктора Орбана "зрадниками" через можливу зустріч, що може вплинути на вибори в Угорщині.
- Гашек виступає проти участі Росії в міжнародних змаганнях, вважаючи це "рекламою війни" і закликає до жорсткіших санкцій.
Чеський хокеїст Домінік Гашек регулярно висловлюється щодо різноманітних подій у спорті, російсько-українській війні та світовій політиці. Цього разу спортсмен також прокоментував можливу зустріч віцепрезидента США Джей Ді Венса з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
Джей Ді Венс готується здійснити офіційний візит до Угорщини напередодні виборів, що спричинило хвилю критики з боку Гашека. У своїй заяві він звинуватив обох політиків у спробах вплинути на результати майбутніх виборів в Угорщині.
Що написав Гашек про можливу зустріч Орбана та Венса?
У своїй заяві Гашек назвав політиків "зрадниками" та припустив, що їхня зустріч може бути пов'язана зі спробами вплинути на майбутні вибори в Угорщині. Він також іронічно зауважив, що "на фото між ними бракує лише Путіна", натякаючи на можливі геополітичні симпатії.
Які ще заяви робив раніше Гашек?
Легендарний чеський хокеїст рішуче виступає проти допуску російських спортсменів до міжнародних змагань після початку повномасштабної війни Росії проти України.
Він різко засудив можливе повернення Росії на Кубок світу з хокею 2028 року та участь у зимових Паралімпійських іграх-2026, назвавши це "рекламою війни" і закликав до жорсткіших санкцій. За його словами, такі рішення легітимізують агресію, створюють ілюзію нормальності для держави-агресора і можуть збільшити тривалість війни та кількість жертв.
Гашек також підтримує Україну та закликає вимагати від організаторів і країн-господарів багатомільярдні компенсації за допуск російських спортсменів до міжнародних турнірів.