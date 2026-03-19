Легенда хоккея назвал "предателем" Джей Ди Венса, который едет к Орбану

Чешский хоккеист Доминик Гашек регулярно высказывается относительно различных событий в спорте, российско-украинской войне и мировой политике. На этот раз спортсмен также прокомментировал возможную встречу вице-президента США Джей Ди Венса с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Джей Ди Вэнс готовится совершить официальный визит в Венгрию накануне выборов, что вызвало волну критики со стороны Гашека. В своем заявлении он обвинил обоих политиков в попытках повлиять на результаты предстоящих выборов в Венгрии.

Что написал Гашек о возможной встрече Орбана и Венса?

В своем заявлении Гашек назвал политиков "предателями" и предположил, что их встреча может быть связана с попытками повлиять на предстоящие выборы в Венгрии. Он также иронично заметил, что "на фото между ними не хватает только Путина", намекая на возможные геополитические симпатии.

Какие еще заявления делал ранее Гашек?