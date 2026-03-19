Укр Рус
Sport News 24 Легенда хоккея назвал "предателем" Джей Ди Венса, который едет к Орбану
19 марта, 19:35
2

Легенда хоккея назвал "предателем" Джей Ди Венса, который едет к Орбану

Александра Власова
Основные тезисы
  • Доминик Гашек назвал Джей Ди Венса и Виктора Орбана "предателями" из-за возможной встречи, что может повлиять на выборы в Венгрии.
  • Гашек выступает против участия России в международных соревнованиях, считая это "рекламой войны" и призывает к более жестким санкциям.

Чешский хоккеист Доминик Гашек регулярно высказывается относительно различных событий в спорте, российско-украинской войне и мировой политике. На этот раз спортсмен также прокомментировал возможную встречу вице-президента США Джей Ди Венса с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Джей Ди Вэнс готовится совершить официальный визит в Венгрию накануне выборов, что вызвало волну критики со стороны Гашека. В своем заявлении он обвинил обоих политиков в попытках повлиять на результаты предстоящих выборов в Венгрии.

Что написал Гашек о возможной встрече Орбана и Венса?

В своем заявлении Гашек назвал политиков "предателями" и предположил, что их встреча может быть связана с попытками повлиять на предстоящие выборы в Венгрии. Он также иронично заметил, что "на фото между ними не хватает только Путина", намекая на возможные геополитические симпатии.

Какие еще заявления делал ранее Гашек?

  • Легендарный чешский хоккеист решительно выступает против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям после начала полномасштабной войны России против Украины.

  • Он резко осудил возможное возвращение России на Кубок мира по хоккею 2028 года и участие в зимних Паралимпийских играх-2026, назвав это "рекламой войны" и призвал к более жестким санкциям. По его словам, такие решения легитимизируют агрессию, создают иллюзию нормальности для государства-агрессора и могут увеличить продолжительность войны и количество жертв.

  • Гашек также поддерживает Украину и призывает требовать от организаторов и стран-хозяев многомиллиардные компенсации за допуск российских спортсменов к международным турнирам.