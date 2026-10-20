Легендарний голкіпер NHL назвав Трампа прибічником злочинців

Один з найкращих воротарів в історії NHL Домінік Гашек продовжує підтримувати Україну та критикувати керівництво Сполучених Штатів за недружні до нашої держави кроки.

Обурення чеха викликали слова Дональда Трампа про те, що Росія нібито "досить нормально поводилася з Україною". У своїх соцмережах Гашек назвав цю заяву доказом того, що президент США точно не на боці справедливості, пише 24 Канал.

Гашек звинуватив Трампа у підтримці злочинів

Легенда NHL оприлюднив світлину, на якій зображений жахливий кадр загибелі немовляти у візочку під час російського обстрілу Харківщини.

Гашек стверджує, що ось саме такі дії підтримує президент Сполучених Штатів.

Сьогодні світ і більшість людей у США вже не сумніваються в тому, що Трамп став прибічником наймерзенніших злочинців та злочинів,

– заявив колишній хокеїст.

Він також додав, що Трамп нібито "вважає злочини цілком нормальними, якщо вони приносять вигоду йому особисто".

Довідка. Домінік Гашек – дворазовий володар Кубка Стенлі, виступав за Чикаго Блекхокс, Баффало Сейбрз, Детройт Ред Вінгз та Оттаву Сенаторс. Олімпійський чемпіон Нагано 1998 року у складі збірної Чехії.

Як Гашек раніше висловлювався про Трампа

Видатний спортсмен не вперше відкрито критикує очільника американської адміністрації за його скандальні ініціативи та недостатню підтримку України.

Раніше Гашек стверджував, що Трамп об'єднався з Путіним для того, щоб перемогти Україну.

Також він закликав відсторонити усіх росіян від спорту після того, як Олександр Овечкін взяв участь в агітації за путінську партію на "виборах".

Гашек засуджував дозвіл росіянам брати участь у Паралімпійських іграх на повноцінній основі, називаючи це рекламою війни.