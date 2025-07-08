Трамп вперше під час президентства у США відвідає футбольний матч

Голова Білого дому вирішив на власні очі побачити вирішальну гру клубного Мундіалю, який проходить у США. За трофей змагатимуться Челсі, а також ПСЖ або Реал.

У США підходить до завершення Клубний чемпіонат світу-2025. Турнір пройшов за оновленою схемою за участі 32-х команд, що дозволило ФІФА залучити багато увагу до змагання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

До теми Розклад матчів і турнірна таблиця Клубного чемпіонату світу-2025

Трамп на футболі

Фінальний матч відбудеться 13 липня в Нью-Йорку на "МетЛайф Стедіум". Очікується, що на цю гру завітає чимало VIP-осіб. Серед них буде і президент США Дональд Трамп.

Очільник Білого дому під час засідання офісу підтвердив, що планує відвідати фінал Клубного чемпіонату світу. Раніше Трамп став першим чинним президентом, який відвідав фінал Супербоулу між Філадельфією Іглз та Канзас Сіті Чіфс.

Нагадаємо, що першим фіналістом клубного Мундіалю став лондонський Челсі. Команда Енцо Марески перемогла у півфіналі Флуміненсе завдяки дублю новачка Жоау Педру.

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Проте головний фаворит турніру визначиться у другому півфіналі. В ньому за путівку до вирішального матчу позмагаються французький ПСЖ та мадридський Реал. Матч пройде 9 липня о 22:00 за київським часом.