"Мав донатити за замовчуванням": Сергій Притула відверто висловився про Іллю Забарного

Українські футболісти згуртувались навколо допомоги Батьківщині під час війни проти Росії. Чимало з них виступають закордоном та привертають увагу до проблем війни.

Одним із таких є Ілля Забарний, який цього літа перебрався у ПСЖ. Відомий волонтер Сергій Притула розповів про співпрацю із захисником, повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Як Забарний допомагає ЗСУ?

Шоумен згадав, як звернувся до Забарного, коли відкривав збір на допомогу захисникам України. Ілля не тільки поширив інформацію про ініціативу, а ще й відкрив свою банку на 1 мільйон гривень.

Я зателефонував Іллі і кажу, що ми відкриваємо "Єдинозбір" і нам треба амбасадори. Він зголосився допомогти, відкрив банку на 1 мільйон гривень. Через це Ілля нарвався на хейт, що для мене було неочікувано. Я не передбачав цього. На думку ряду спостерігачів, Ілля мав задонатити за замовчуванням цю суму,

– розповів Притула.

Сергій вважає Забарного дуже достойним чоловіком, який є свідомою людиною. Також блогер зізнався, що інші гравця збірної України також допомагали його фонду зі зборами.

Миколенко, дай йому Боже здоров’я, дав гроші і за це величезна вдячність. Я в принципі хочу подякувати зараз і Довбику, який відкрив банку, і Зінченку, і Маліновському, і всім, хто відгукнувся на моє прохання. Я хлопцям особисто телефонував, просив підтримати і вони робили це,

– зізнався волонтер.

На думку Притули, футболісти цим показали своє лідерство, залученість до справ Україні та небайдужість до зборів. Окрім донатів, гравці також виставляють на аукціон свої футболки та інші подарунки.

Як Забарний грає разом із росіянином?