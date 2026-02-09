Зірка збірної України точно не зіграє на чемпіонаті світу-2026, якщо команда туди проб'ється

Український футболіст Михайло Мудрик залишається більше року поза футболом. У грудні 2024-го вінгер Челсі отримав позитивний допінг-тест.

В організмі Мудрика виявили заборонену речовину мельдоній. Гравець отримав дискваліфікацію на усі офіційні турніри, повідомляє ютуб-канал "Активні".

До теми В Англії обурені поведінкою Шевченка через допінг-скандал з Мудриком: що накоїв голова УАФ

Коли повернеться Мудрик?

Наразі невідомо, який термін бану у Михайла. Челсі відсторонив футболіста від тренування та чекає на вирок антидопінгового комітету.

При цьому ресурс Topskills Sports UK повідомляв, що вже у січні з Мудрика буде знятий бан і він повернеться до футболу. Через це фанати були в очікуванні повернення футболіста у збірну України.

Проте ці чутки залишились непідтвердженими. Натомість український журналіст Ігор Циганик запевнив, що Михайло найближчі пів року не гратиме у футбол.

За його інформацією, якщо Україна потрапить на ЧС-2026, Мудрик там точно не зіграє. В більшості ЗМІ фігурує інформація, що українець буде поза грою від 2 до 4 років.

Зазначимо, що лондонський клуб придбав Михайла у Шахтаря в січні 2023 року за рекордні 70 мільйонів євро. За цей час вінгер оформив 10 голів і 11 асистів у 73 матчах за "синіх".

Як Мудрик потрапив у скандал в кіберспорті?