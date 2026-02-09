Зірка збірної України точно не зіграє на чемпіонаті світу-2026, якщо команда туди проб'ється
- Український футболіст Михайло Мудрик отримав дискваліфікацію через позитивний допінг-тест.
- Гравець Челсі точно не гратиме на чемпіонаті світу-2026, якщо Україна туди потрапить.
Український футболіст Михайло Мудрик залишається більше року поза футболом. У грудні 2024-го вінгер Челсі отримав позитивний допінг-тест.
В організмі Мудрика виявили заборонену речовину мельдоній. Гравець отримав дискваліфікацію на усі офіційні турніри, повідомляє ютуб-канал "Активні".
До теми В Англії обурені поведінкою Шевченка через допінг-скандал з Мудриком: що накоїв голова УАФ
Коли повернеться Мудрик?
Наразі невідомо, який термін бану у Михайла. Челсі відсторонив футболіста від тренування та чекає на вирок антидопінгового комітету.
При цьому ресурс Topskills Sports UK повідомляв, що вже у січні з Мудрика буде знятий бан і він повернеться до футболу. Через це фанати були в очікуванні повернення футболіста у збірну України.
Проте ці чутки залишились непідтвердженими. Натомість український журналіст Ігор Циганик запевнив, що Михайло найближчі пів року не гратиме у футбол.
За його інформацією, якщо Україна потрапить на ЧС-2026, Мудрик там точно не зіграє. В більшості ЗМІ фігурує інформація, що українець буде поза грою від 2 до 4 років.
Зазначимо, що лондонський клуб придбав Михайла у Шахтаря в січні 2023 року за рекордні 70 мільйонів євро. За цей час вінгер оформив 10 голів і 11 асистів у 73 матчах за "синіх".
Як Мудрик потрапив у скандал в кіберспорті?
Через відсторонення від футболу Михайло має багато вільного часу. Його він витрачає на кіберспорт, граючи онлайн-турніри в гру CS2.
Під час одного з матчів Мудрик дозволив собі некоректні вислови на адресу опонентів з Польщі. Українець згадав про Волинську трагедію та насміхався з неї у чаті.
Пізніше футболіст зазначив, що суперники провокували його проросійськими повідомленнями. Однак запис чату гри показав, що поляки не маніпулювали темою війни в Україні.
Зрештою акаунт гравця на платформі FACEIT заблокували на 28 днів через "токсичність". До слова, в Європарламенті закликали депортувати Мудрика та заборонити йому в'їзд до Польщі.