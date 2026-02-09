Звезда сборной Украины точно не сыграет на чемпионате мира-2026, если команда туда пробьется

Украинский футболист Михаил Мудрик остается больше года вне футбола. В декабре 2024-го вингер Челси получил положительный допинг-тест.

В организме Мудрика обнаружили запрещенное вещество мельдоний. Игрок получил дисквалификацию на все официальные турниры, сообщает ютуб-канал "Активные".

Когда вернется Мудрик?

Пока неизвестно, какой срок бана у Михаила. Челси отстранил футболиста от тренировки и ждет приговора антидопингового комитета.

При этом ресурс Topskills Sports UK сообщал, что уже в январе с Мудрика будет снят бан и он вернется к футболу. Поэтому фанаты были в ожидании возвращения футболиста в сборную Украины.

Однако эти слухи остались неподтвержденными. Зато украинский журналист Игорь Цыганык заверил, что Михаил ближайшие полгода не будет играть в футбол.

По его информации, если Украина попадет на ЧМ-2026, Мудрик там точно не сыграет. В большинстве СМИ фигурирует информация, что украинец будет вне игры от 2 до 4 лет.

Отметим, что лондонский клуб приобрел Михаила у Шахтера в январе 2023 года за рекордные 70 миллионов евро. За это время вингер оформил 10 голов и 11 ассистов в 73 матчах за "синих".

