Челсі готує позов проти УАФ на десятки мільйонів євро через допінг Мудрика

Лондонці не мають наміру просто миритися із відстороненням свого гравця через допінг. Челсі вважає збірну України винною в історії з Мудриком.

Наприкінці грудня український футбол шокувала гучна новина про Михайла Мудрика. Вінгер Челсі здав позитивний допінг-тест, через що був відсторонений від тренувань з командою.

До теми Допінг-скандал Мудрика: коли будуть відомі результати проби "В" українця

Суд проти УАФ

В українця знайшли мельдоній. Цей аналіз здавався у розташуванні Челсі, проте одразу після матчів за збірну України в листопаді. Через це виникло чимало питань, як заборонена речовина потрапила в організм Михайла.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на BurBuzz, Мудрику вводили препарат актовегін за допомогою ін'єкції в таборі національної команди. Він і міг містити заборонений мельдоній.

Наразі українець чекає на відкриття проби "В". Якщо ж вона також підтвердить наявність цього компоненту в організмі гравця, Челсі готовий подати позов до суду на Українську асоціацію футболу.

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Клуб підозрює штаб збірної України в халатному відношенні до справи. Через це лондонці вимагатимуть від УАФ компенсацію у розмірі 70 мільйонів євро.

Саме стільки "сині" взимку 2023 року заплатили за Михайла Шахтарю. За цей час українець не зміг стати гравцем основи команди, але встиг провести у ній 73 матчі, записавши на свій рахунок 10 голів та 9 асистів.