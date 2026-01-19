З Мудрика зняли дискваліфікацію за допінг: гравець має повернутися до тренувань із Челсі – ЗМІ

Михайло Мудрик залишається поза футболом через гучний допінговий скандал. Поки що офіційно невідомо, коли українець повернеться до футболу.

Тим не менше, деякі ЗМІ пишуть, що Мудрик повернеться до футболу вже найближчим часом. Новий гучний інсайд видав ресурс Topskills Sports UK, повідомляє 24 Канал.

Мудрик вже повернувся?

Видання пише, що насправді дискваліфікація Михайла вже завершилась 17 січня 2026 року. Вже цього тижня українець має відновити тренування на базі Челсі.

Поки що ані клуб, ані гравець цю інформацію не підтверджували. Крім того, джерело зазначає, що лондонці планують віддати Михайла в оренду до Страсбурга.

У французькому клубі Мудрик має набрати кондиції, щоб влітку вже повернутися у Челсі. Раніше GiveMeSport повідомляв, що лондонський клуб розраховує на Михайла в майбутньому.

До слова, Мудрик продовжує підтримувати форму самостійно у спортзалі. Нещодавно він навіть сів за кермо, щоб дістатися тренування, хоча мав заборону від поліції на керування авто.

Що відомо про допінг Мудрика?