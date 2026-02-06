В Англії обурені поведінкою Шевченка через допінг-скандал з Мудриком: що накоїв голова УАФ
- У Михайла Мудрика триває дискваліфікація через допінг-скандал.
- Андрія Шевченка звинувачують у замовчуванні деталей справи.
Українець Михайло Мудрик залишається поза футболом вже більше року. Причиною є не спортивна складова, а порушення допінгових правил.
Михайло провалив один з допінг-тестів наприкінці листопада 2024 року. В організмі вінгера Челсі знайшли заборонену речовину мельдоній, повідомляє Daily Mail.
До теми "Тоді України ще не було": польський гравець розніс Мудрика через скандал з Волинською трагедією
Чому обурені Шевченком?
З тих пір інформація щодо справи Мудрика знаходиться під таємницею. Футболіст обмежив користування соцмережами, а термін можливого поверненн Михайла невідомий.
Тим часом, англійські ЗМІ обурені поведінкою голови УАФ Андрія Шевченка у цій справі. Вони надіслали запит в асоціацію футболу та персонально її голові, щоб дізнатися більше інформації щодо дискваліфікації.
Однак Шевченко проігнорував їх лист та залишив його без відповіді. Що цікаво, за однією з версій мельдоній потрапив в рганізм Мудрика саме за вини легенди Динамо та Мілана.
Шевченко винен у дискваліфікації Мудрика?
Журналіст Ігор Бурбас минулого року розповідав, що Шевченко був ініціатором ін'єкції стовбурових клітин для Мудрика. За чутками Андрій наполіг на використанні їх для лікування вінгера Челсі.
Саме у цих стовбурових клітинах і міг міститися мельдоній. Наразі термін дискваліфікації Михайла невідомий, але за чутками термін бану гравця Челсі становитиме від 2 до 4 років.
Як Мудрик потрапив у скандал з поляками?
- Днями футболіст Челсі потрапив у неприємну історію під час онлайн-турніру з CS2. Мудрик дозволив собі політичні образи у бік польського суперника.
- Українець кілька разів згадав про Волинську трагедію у чаті під час кіберматчу. Пізніше Мудрик заявляв, що поляки провокували його темою російсько-української війни.
- Через "токсичну поведінку" Михайла забанили на платформі FACEIT на 28 днів. Польський кібергравець у свою чергу спростував звинувачення у провокаціях та опублікував відезапис чату під час гри.
- Нагадаємо, що лондонці придбали Мудрика у Шахтаря в січні 2023 року за рекордні 70 мільйонів євро. За цей час вінгер встиг оформити 10 голів і 11 асистів у 73 матчах за "синіх"