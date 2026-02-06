Укр Рус
В Англії обурені поведінкою Шевченка через допінг-скандал з Мудриком: що накоїв голова УАФ
6 лютого, 09:15
В Англії обурені поведінкою Шевченка через допінг-скандал з Мудриком: що накоїв голова УАФ

Анатолій Дерека
Основні тези
  • У Михайла Мудрика триває дискваліфікація через допінг-скандал.
  • Андрія Шевченка звинувачують у замовчуванні деталей справи.

Українець Михайло Мудрик залишається поза футболом вже більше року. Причиною є не спортивна складова, а порушення допінгових правил.

Михайло провалив один з допінг-тестів наприкінці листопада 2024 року. В організмі вінгера Челсі знайшли заборонену речовину мельдоній, повідомляє Daily Mail.

До теми "Тоді України ще не було": польський гравець розніс Мудрика через скандал з Волинською трагедією

Чому обурені Шевченком?

З тих пір інформація щодо справи Мудрика знаходиться під таємницею. Футболіст обмежив користування соцмережами, а термін можливого поверненн Михайла невідомий.

Тим часом, англійські ЗМІ обурені поведінкою голови УАФ Андрія Шевченка у цій справі. Вони надіслали запит в асоціацію футболу та персонально її голові, щоб дізнатися більше інформації щодо дискваліфікації.

Однак Шевченко проігнорував їх лист та залишив його без відповіді. Що цікаво, за однією з версій мельдоній потрапив в рганізм Мудрика саме за вини легенди Динамо та Мілана.

Шевченко винен у дискваліфікації Мудрика?

Журналіст Ігор Бурбас минулого року розповідав, що Шевченко був ініціатором ін'єкції стовбурових клітин для Мудрика. За чутками Андрій наполіг на використанні їх для лікування вінгера Челсі.

Саме у цих стовбурових клітинах і міг міститися мельдоній. Наразі термін дискваліфікації Михайла невідомий, але за чутками термін бану гравця Челсі становитиме від 2 до 4 років.

Як Мудрик потрапив у скандал з поляками?

  • Днями футболіст Челсі потрапив у неприємну історію під час онлайн-турніру з CS2. Мудрик дозволив собі політичні образи у бік польського суперника.
  • Українець кілька разів згадав про Волинську трагедію у чаті під час кіберматчу. Пізніше Мудрик заявляв, що поляки провокували його темою російсько-української війни.
  • Через "токсичну поведінку" Михайла забанили на платформі FACEIT на 28 днів. Польський кібергравець у свою чергу спростував звинувачення у провокаціях та опублікував відезапис чату під час гри.
  • Нагадаємо, що лондонці придбали Мудрика у Шахтаря в січні 2023 року за рекордні 70 мільйонів євро. За цей час вінгер встиг оформити 10 голів і 11 асистів у 73 матчах за "синіх"