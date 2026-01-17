Рома готується до продажу Довбика: у клубі виставили ціну на футболіста та знайшли покупця
- Артем Довбик може покинути Рому найближчим часом. Клуб вже виставив ціну на лідера збірної України.
- Відзначимо, що український футболіст може пропустити не менше двох місяців через операцію на травмованому стегні.
Артем Довбик може покинути Рому вже найближчим часом. Головний тренер "вовків" Джан П'єро Гасперіні не довіряє українському футболісту, а низка травм лише ускладнила його ситуацію у клубі.
Римляни готується до продажу футболіста збірної України та виставила ціну на нього. Ба більше, італійський клуб вже знайшов покупця, повідомляє 24 канал із посиланням на SKORER.
У якому клубі може опинитися Довбик?
За інформацією джерела, Довбик може перейти у турецький Фенербахче. "Жовті канарки" планують найближчим часом запросити українського форварда у команду – наразі вони вивчають можливість підписання футболіста.
Керівництво Роми вже виставило цінних на українця для потенційних покупців. "Вовки" оцінили 28-річного нападника у 20 – 25 мільйонів євро.
Нагадаємо, що нещодавно у Довбика виявили травму м'язового-сухожильного апарату лівого стегна. Очікувалося, що футболісту не знадобиться лікарське втручання, але за інформацією Roma Sport, Артем перенесе операцію – він пропустить не менше двох місяців.
Як Довбик виступає у поточному сезоні?
Перед початком поточного сезону команду очолив Джан П'єро Гасперіні. Головний тренер римлян здебільшого надає перевагу новачку римлян Евану Фергюсону.
Також нещодавно "вовки" підписали Доні Малена з Астон Вілли. Трансфер нідерландського нападника лише ускладнює ситуацію Довбика у команді, збільшивши конкуренцію серед футболістів.
У сезоні 2025 – 2026 Артем зіграв у 17 матчах за Рому в усіх турнірах, але в основному він з'являвся на полі з лави запасних. Всього український форвард забив три голи та віддав дві результативні передачі.
Раніше повідомляли про те, що Довбик може опинится у гранді італійської Серії А.