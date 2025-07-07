Співала у Москві, запалює фотографіями в соцмережі: що відомо про колишню дружина Віталія Кличка

Наталія Єгорова побудувала успішну сім'ю із легендарним боксером Віталієм Кличком. Втім перехід спортсмена у політику призвів до розриву 25-річного шлюбу.

Мер Києва Віталій Кличко залишається одним з найкращих боксерів в історії. Українець виграв 45 з 47-ми боїв на професійному рівні та вигравав чемпіонські пояси у надважкій вазі за різними версіями, повідомляє 24 Канал.

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Крім того, Віталій Володимирович запам'ятався як відданий сім'янин, побудувавши прекрасні відносини зі співачкою Наталією Єгоровою. На жаль, пара розійшлась після початку повномасштабної війни. Що ж наразі відомо про колишню дружину мера Києва?

Історія кохання

Кличко та Єгорова прожили у шлюбі аж 25 років. Наталія народилася у 1974 році в Броварах, передмісті Києва. З дитинства вона була дотична до спорту, адже займалася гімнастикою та синхронним плаванням.

Зрештою жінка зайнялась модельним бізнесом, присвятивши йому левову частку свого життя. Вперше із Віталієм Кличком вона познайомилась у 1995-му.



Кличко-старший провів у шлюбі із Наталією 25 років / фото з інтернету

Боксер під'їхав до неї на машині "Жигулі", поки вона прогулювалася Києвом. На той момент у Єгорової були відносини, але Віталій проявив наполегливість та підкорив жінку своєю силою та рішучістю.

За два роки, у 1997-му, пара одружилась, обмежившись скромним весіллям. З того часу Наталія постійно супроводжувала чоловіка на поєдинках та була поруч із рингом.



Віталій та Наталія Кличко провели щасливі роки разом / фото з інстаграму Наталії

Ба більше, Єгорова не раз демонструвала свої співочі здібності перед боями Віталія або ж його брата Володимира. Особливо запам'ятався її виступ у Москві у 2012 році.

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Саме там Віталій провів свій останній поєдинок на професійному рівні, здолавши технічним нокаутом Мануеля Чарра. Тоді Наталія вразила своїм виконанням пісні "The Power of Love".

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Що відомо про дітей Віталія Кличка

Також у 00-і жінка народила трьох дітей від Віталія Кличка. У 2000 році на світ з'явився син Єгор-Даніель, у 2002-му – донька Єлизавета-Вікторія, а у 2005-му – син Максим.

Молодший з дітей останнім часом на слуху у світі спорту. Максим Кличко професійно займається баскетболом та вже встиг дебютувати за збірну України U-20.



Віталій та Наталія з дітьми / фото з інтернету

Інші двоє дітей також займаються різними видами спорту. Старший син також захоплюється баскетболом, проте не на такому рівні як Максим. А улюбленим видом спорту Єлизавети-Вікторії є плавання.

Наразі ж всі троє дітей Кличка та Єгорової навчаються у різних країнах. Єгор-Даніель жив у США, але згодом переїхав до Великої Британії. Там він став студентом Лондонської школи економіки по спеціалізації "глобальний менеджмент".



Діти Кличка разом з мамою / фото з інстаграму Наталії Єгорової

Донька навчається в Амстердамі на психолога. А Максим пішов зворотнім шляхом до старшого брата. Після навчання у Великій Британії він поступив до спортивної школи-інтернату Taft School у США.

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Розлучення Віталія Кличка та Наталії Єгорової

Як вже відомо, після завершення боксерської кар'єри Кличко-старший пішов у політику. Він повернувся з Німеччини в Україну, адже з 2014 року є мером Києва.



Віталій Кличко з дружиною / фото з інстаграму Наталії

Це і стало початком віддалення Віталія та Наталії. Жінка продовжувала жити в Німеччині та періодично приїздити в Україну. Зрештою після початку повномасштабної війни у 2022 році пара повідомила, що подала на розлучення.

Це не секрет, що ми багато років живемо не лише в різних містах, а й у різних країнах. У нас різні інтереси, різне життя. Тож ми вирішили вже оформити розлучення офіційно. Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі відносини, ми поважаємо одне одного. Діти вже дорослі, життя триває,

– заявляв мер Києва.

Де зараз колишня дружина Кличка

Наразі Наталії вже 50 років. Вона повернулась у модельний бізнес, який поставила на паузу після народження дітей. Єгорова активно веде інстаграм, де ділиться яскравими фотографіями з прихильниками.

Круті світлини Наталії Єгорової / фото з інстаграму жінки:

Жінка продовжує жити в Гамбургу. Наталія зізнавалась, що її трохи обтяжувала увага до себе через відносини із Віталієм, особливо після початку повномасштабної війни. Тож після розлучення вона вирішила відмовитися від прізвища Кличко та знову стати Єгоровою.

При цьому жінка все одно підтримує свою батьківщину постами у соцмережах. У Німеччині вона не раз відвідувала мітинги на підтримку України. А у 2023 році вона приїхала в Київ у складі німецької делегації, яка допомагає постраждали від війни українським дітям.