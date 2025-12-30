Одразу набрав Джошуа: президент Нігерії розповів про розмову із екссуперником Усика після ДТП

У Нігерії сталась серйозна автокатастрофа за участі відомого спортсмена. Учасником смертельної ДТП став один з найкращих боксерів світу Ентоні Джошуа.

Авто із британцем на високій швидкості зіштовхнулось із вантажівкою на трасі у бік Лагоса. Президент Нігерії Бола Тінубу прокоментував ДТП із Джошуа у себе на сторінці в соцмережі Х, повідомляє 24 Канал.

Що сказав президент Нігерії?

Політик розповів, що одразу зателефонував Джошуа після інциденту. Жертвами аварії стали двоє тренерів британця Латіф Айоделе та Сіна Гамі.

Танубу висловив співчуття Ентоні щодо втрати членів його команди. На щастя, BBC інформує, що сам "Ей Джей" уникнув важких травм, хоч і залишав авто не без сторонньої допомоги.

Я поговорив із Ентоні та висловив співчуття щодо смерті Латіфа та Сіни в аварії. Побажав Джошуа всього найкращого і помолився за нього. Він запевнив мене, що в лікарні йому надають всю можливу допомогу. Я також поговорив із матір'ю Джошуа і помолився за неї. Вона була дуже вдячна за мій дзвінок. Нехай Бог охороняє душі загиблих,

– написав Бола в соцмережі.

Причиною ДТП стало суттєве перевищення швидкості автомобілем із Джошуа. Під час обгону він в'їхав у вантажівку Pajero, що стояла на узбіччі магістралі. У мережі з'явились перші кадри Ентоні після ДТП.

Нагадаємо, що "Ей Джей" відправився в Нігерію у відпустку. Вона є другою батьківщиною британця, оскільки його батьками є уродженці африканської країни.

Що відомо про кар'єру Ентоні Джошуа?

За тиждень до ДТП британець провів бій проти блогера Джейка Пола. Це був перший поєдинок "Ей Джей" після річної перерви, в якому він здобув перемогу нокаутом у шостому раунді.

Загалом же Джошуа є одним з найбільш успішних боксерів сучасності у надважкій вазі. Його історія почалась із "золота" на Олімпіаді-2012.

На професійному рівні "Ей Джей" провів 33 поєдинки, здобувши 29 перемог. У 2017-му Ентоні переміг Володимира Кличка, а пізніше володів чемпіонськими поясами WBA, WBO та IBF.

У 2021 році Джошуа зазнав поразки від Олександра Усика, втративши всі титули. Пізніше українець вдруге переміг "Ей Джея", після чого його кар'єра пішла на спад.

Ще одним великим ударом по Ентоні стала поразка від Даніеля Дюбуа у вересні 2024 року. Тоді "Динаміт" буквально знищив свого земляка, нокаутувавши його у 5 раунді.



