Челсі націлився на трансфер голкіпера ПСЖ і збірної Італії Джанлуїджі Доннарумми. Він може змінити клуб вже після фіналу клубного чемпіонату світу, пише 24 Канал з посиланням на L’Equipe.

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Доннарумма може змінити клуб

Лондонський клуб уважно стежить за ситуацією навколо Доннарумми.

Чинна угода голкіпера з ПСЖ розрахована до літа 2026 року, однак сторони не можуть дійти згоди щодо умов нового контракту. Цим і має намір скористатися Челсі, який уже тривалий час шукає стабільного "першого номера".

Очікується, що доля Доннарумми остаточно проясниться після фіналу клубного чемпіонату світу, який відбудеться 13 липня.

Довідка. Джанлуїджі Доннарумма перейшов до ПСЖ у 2021 році з Мілана на правах вільного агента.

Відзначимо, що нещодавно стала відома сума, яку ПСЖ заробив на Клубному чемпіонаті світу.