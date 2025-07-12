Челси нацелился на трансфер голкипера ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы. Он может сменить клуб уже после финала клубного чемпионата мира, пишет 24 Канал со ссылкой на L'Equipe.
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Доннарумма может сменить клуб
Лондонский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг Доннаруммы.
Действующее соглашение голкипера с ПСЖ рассчитано до лета 2026 года, однако стороны не могут прийти к согласию по условиям нового контракта. Этим и намерен воспользоваться Челси, который уже длительное время ищет стабильного "первого номера".
Ожидается, что судьба Доннаруммы окончательно прояснится после финала клубного чемпионата мира, который состоится 13 июля.
Справка. Джанлуиджи Доннарумма перешел в ПСЖ в 2021 году из Милана на правах свободного агента.
Отметим, что недавно стала известна сумма, которую ПСЖ заработал на Клубном чемпионате мира.