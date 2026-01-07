Джейка Пола дискваліфікували після брутального нокауту від Джошуа
- Джейк Пол отримав серйозні травми, включаючи перелом щелепи і струс мозку, після поразки нокаутом від Ентоні Джошуа.
- Атлетична комісія штату Флорида дискваліфікувала Пола на безстроковий термін, і він повинен пройти додаткове медичне обстеження для повернення на ринг.
Популярний блогер та боксер Джейк Пол не побоявся вийти на ринг проти грізного Ентоні Джошуа. Прибутковий поєдинок завершився для американця великими проблемами.
Мультимільйонер Джейк Пол в бою з Ентоні Джошуа отримав важкі травми. Після медичного обстеження шоумена дискваліфікували на безстроковий термін, повідомляє 24 Канал з посиланням на Boxing Scene.
Чи повернеться на ринг Джейк Пол?
Атлетична комісія штату Флорида заявила, що Пол повинен буде пройти додаткове медичне обстеження перед поверненням на ринг. За його підсумком стане відомо, чи дозволять блогеру продовжувати бійцівську кар'єру.
Зазначимо, що після поразки нокаутом у Пола діагностували перелом щелепи у двох місцях. Ютуберу провели операцію та вставили титанові пластини. Медикам довелося вирвати кілька зубів для відновлення структури щелепи.
Після операції Джейк опублікував відео, в якому показав свій стан. Американець перебував у кисневій масці та почувався не найкращим чином.
Коли Джейк Пол зможе відновити кар'єру?
- Спортивний лікар Дмитро Бабелюк в інтерв'ю Hospital Pass прокоментував травму блогера-боксера. На думку медика, американець отримав дуже важкі ушкодження.
- Процес відновлення після перелому щелепи може затягнутися до 8 тижнів. Втім, це не найстрашніше. Внаслідок нокауту Пол отримав струс мозку, який може призвести до ускладнень.
- Додамо, що Джейк Пол не збирається завершувати спортивну кар'єру. Епатажний шоумен планує повернутися на ринг та стати чемпіоном світу.
- Раніше з американцем збирався зустрітися українець Олександр Усик. Бій мав проходити за правилами ММА. Проте наразі перемовини між сторонами призупинені.