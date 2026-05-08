Дівчина Мудрика побувала на грі клубу, за який він грав раніше

Шахтар виступав у Лізі конференцій і у півфіналі зустрівся з Крістал Пелес. У четвер, 7 травня, відбувся матч-відповідь, в якому Шахтар програв з рахунком 2:1. Загальний підсумок двох матчів склав 5:2, через що команда не змогла пробитися до фіналу.

На цьому матчі, серед глядачів була дівчина Мудрика – Джордін Джонс. Вона поділилася відео з матчу Крістал Пелес – Шахтар на своїй сторінці в інстаграм.

Чи був Мудрик присутній на матчі Шахтаря?

Джонс запостила сторіз, але Мудрика там не видно й не чути. Проте, оскільки матч проходив в Англії, не виключено, що Мудрик теж був присутній, щоб підтримати свою колишню команду.

Відео з матчу Крістал Пелес – Шахтар / Фото скриншот інстаграм-сторіс Джордін Джонс

Хто така Джордін Джонс?

Відома американська танцівниця, модель, актриса та співачка, яка здобула популярність після участі в танцювальних телешоу. Вона також брала участь у проєктах Disney Channel. Паралельно активно розвиває музичну кар'єру, випускаючи поп-сингли, а її ютуб-канал набув популярності завдяки вірусним каверам та авторським відеокліпам.

Що відомо про Михайла Мудрика?

У складі Шахтаря він двічі ставав чемпіоном України та здобув Суперкубок.

У січні 2023 року футболіст перейшов до лондонського клубу за рекордні для України 100 мільйонів євро (70 мільйонів фіксованої суми та 30 мільйонів у вигляді бонусів).

Бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи 2023 року. У національній збірній дебютував у 2022 році.

Наразі його кар'єра тимчасово призупинена через допінговий скандал: у грудні 2024 року тест показав наявність забороненої речовини (мельдонію). Футбольна асоціація Англії відсторонила гравця на чотири роки, а він оскаржує це рішення в Спортивному арбітражному суді, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Як Мудрик познайомився з Джонс?

Мудрик довгий час проявляв зацікавленість до Джордін у соцмережах і запрошував її на побачення в паризький Діснейленд. Спершу дівчина навіть його заблокувала, проте через пів року розблокувала та погодилася на поїздку.

У квітні 2026 року пара виклала відео тренування, де Михайло піднімав Джордін над собою, використовуючи її як "штангу".