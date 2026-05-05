Британець вже оголосив дату та суперника в цьому поєдинку. Опонентом "Ей Джея" має стати албанський боксер Крістіан Пренга, повідомляє 24 Канал.

З ким битиметься Джошуа?

Зустріч відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) 25 липня цього року. Бій не носитиме статус титульного, але стане важливою подією для Джошуа.

По-перше, Ентоні активно готується до топового поєдинку проти Тайсона Ф'юрі. Офіційно про ного ще не оголошено, але повідомлялось, що зустріч колишній жертв Усика можлива у грудні 2026 року.

По-друге, за останні півтора роки Ентоні провів лише один поєдинок. Це був бій у грудні минулого року проти боксера-блогера Джейка Пола. Американець був нокаутований у шостому раунді.

Але найголовніше, що Джошуа таки повернеться на ринг після жахливої ДТП. За тиждень після бою із Полом англієць порапив у моторошну аварію в Нігерії.

Через зіткнення авто із вантажівкою загинули двоє тренерів "Ей Джея". Сам боксер був доставлений до госпіталя, але серйозних травм йому вдалось уникнути.

Тепер же бій проти Пренги має повернути Ентоні в тонус. Сам 35-річний балканець не є топовим суперником, але має доволі непогану статистику – 20 перемог у 21-му бою.

Що ж стосується Джошуа, то у англійця є чотири поразки у 33-х поєдинках. Проте і суперники у британця були куди сильнішими. Ентоні програвав Енді Руїсу, Даніелю Дюбуа та двічі Олександру Усику.

До слова. перед боєм із Пренгою "Ей Джей" провів чимало часу із Усиком та навіть відвідав із Олександром Київ. А минулого року до повернення в ринг Джошуа готувався в одному таборі із українцем.