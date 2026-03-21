"Відіб'ю йому голову як Усику": Ф'юрі видав крінжову заяву на фоні візиту Джошуа в Україну

Відомий боксер Ентоні Джошуа вирішив відвідати Україну попри війну проти Росії. Британець прийняв запрошення від Олександра Усика та його команди.

Загалом Джошуа та Усик нерідко зустрічаються останнім часом. Ба більше, українець допомагає Ентоні у тренуваннях та готує його до повернення на ринг, повідомляє Brunch Boxing.

Що Ф'юрі сказав про Джошуа?

Одним з потенційних суперників британця може стати Тайсон Ф'юрі, який у січні оголосив про повернення на ринг. "Циганського короля" спитали про співпрацю Джошуа та Усика.

Тайсон же очікувано видав гучну та провокативну заяву на фоні візиту Ентоні в Україну. Він заявив, що вже "побив Усика" і тепер готується зробити це із Джошуа.

Це йому не допоможе, зовсім не допоможе. Я відбив голову Усику і я відіб’ю голову "Ей Джею" теж. Весело, що він намагається. Сподіваюся, що Усик теж буде у кутку. Я тоді приведу Леннокса Льюїса,

– заявив Ф'юрі.

Нагадаємо, що Тайсон ніколи не перемагав Усика. Боксери двічі зустрічались у 2024 році і обидва поєдинки заишились за українцем, який перемагав за очками суддів.

Один із тих боїв дозволив Олександру стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Також Усик двічі бився із Джошуа та також перемагав його.

