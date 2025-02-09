"Пішов н***й": зірка Реала облаяв арбітра у дербі Мадрида: емоційне відео

Матчі між Реалом та Атлетіко, це завжди пристрасть, емоції та безумство. Одвічні суперники з Мадрида готові померти на полі заради перемоги у столичному дербі.

Учора, 8 лютого, Реал вдома приймав Атлетіко в межах 23-го туру Ла Ліги сезону-2024/2025. Матч між "вершковими" та "матрацниками" на "Бернабеу" втретє поспіль завершився нічиєю з магічним рахунком 1:1.

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Що сталось у дербі Мадрида

Окрім забитих м'ячів, мадридське дербі запам'яталось скандальним інцидентом за участі зірки Реала Джуда Беллінгема. Англієць дозволив собі різкі висловлювання у бік арбітра.

Після боротьби півзахисника "вершкових" з гравцем Атлетіко на 12-й хвилині матчу м'яч покинув межі поля. Лайнсмен призначив аут на користь "матрацників", що обурило зіркового англійця.

Пішов н***й, чувак! Пішов ти!,

– прокричав Беллінгем.

Реакція Беллінгема на рішення арбітра:

Цікаво, що головний рефері оминув скандальний момент за участі Джуда та лайнсмена. Беллінгему пощастило, що він не отримав покарання за свою емоційну поведінку.

У поточній кампанії Джуд Беллінгем провів 31 матч за "Королівський клуб" в офіційних турнірах. На рахунку зіркового англійця 10 голів та 10 результативних передач.