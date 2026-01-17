Росіяни вбили українського футзаліста Едуарда Петрика

Після початку повномасштабного вторгнення чимало українських спортсменів змінили своє звичне екіпірування на мультикам і піксель. Вони взяли зброю до рук, щоб захистити рідну країну від окупантів.

На жаль, частина з них повернулася з поля бою на щиті. Напередодні цей сумний список поповнився ще одним воїном зі світу спорту – загинув Едуард Петрик, повідомляє 24 Канал із посиланням на Асоціацію футзалу України.

Що відомо про полеглого воїна?

Він був колишнім гравцем рівненського Кардинала. Також виступав за Rivne United, YUTERM, Yuterm-KTC- У Бобра 35+, Комфорт-Сервіс-КЗС.

Після завершення кар'єри футзаліста Едуард долучився до Сил оборони України, щоб захистити свободу та територіальну цілісність рідної держави від російських окупантів. Петрик служив стрільцем-снайпером.

Свій останній бій воїн прийняв у Харківській області. Українському спортсмену було 37 років.

За даними проєкту "Янголи спорту", Едуард став щонайменше четвертим представником футзалу, який загинув під час війни. Раніше свої життя за Батьківщину віддали Іван Зарівняк, Микола Худевич і Елеонора Мальцева.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять Едуарду Петрику…

Що відомо про останні втрати українського спорту на фронті?