Футболіст Полісся Едуард Сарапій висловився про роль Олександра Усика у житомирському клубі. За словами захисника, до думки титулованого боксера дослухаються.

Сарапій розповів про ставлення у команді до постаті Олександра Усика. Присутність триразового абсолютного чемпіона світу у футбольній роздягальні має свої переваги, розповів центральний захисник для ютуб-каналу On-side.

Як Усик впливає на Полісся

Футболіст збірної України розповів, що Усик часто буває у розташуванні "вовків" – на зборах або ж в якості уболівальника під час офіційних матчів. Іноді боксер виконує мотиваційну роль.

Це круто, що в нас є така людина. Круто, що він приїздив до нас на збори, ми грали з ним. Це круто, тому що така людина, в неї стільки енергії, стільки підтримки, віри в нас. Він завжди, коли приїжджає на матчі, заходить до нас в роздягальню, каже якісь слова – підтримки або про помилки. Звичайно, ми його слухаємо, тому що неможливо його не слухати, бо він тебе вдарить,

– сказав зі сміхом Сарапій.

Зазначимо, що від березня Олександр Усик обіймає посаду першого віцепрезидента Полісся. Повідомлялося, що його завданням є зміна судівства в Україні.

Чим Усик відзначився у Поліссі

У січні боксер долучився до тренувальних зборів команди в Іспанії, де зіграв у товариському матчі проти команди Ванкувер Вайткепс, за яку виступає легендарний Томас Мюллер.

Нещодавно він точно спрогнозував результат матчу Полісся – Динамо (3:1).