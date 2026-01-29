Послала Світоліну: Соболенко грубо вилаялася після перемоги над українкою на Australian Open
- Аріна Соболенко, після перемоги над Еліною Світоліною на Australian Open, імовірно, нецензурно висловилася щодо українки.
- Соболенко також відзначилася неповагою на корті, що призвело до втрати очка через гучні крики під час матчу.
"Нейтральна" білоруска Аріна Соболенко відома не лише любов'ю до диктаторів, а ще й неадекватною і часом хамською поведінкою на корті. У матчі з Еліною Світоліною глядачі помітили один вкрай суперечливий епізод.
Одразу після останнього виграного розіграшу Соболенко повернулася в бік Світоліної і щось сказала. На відео здається, що білоруска дозволила собі грубо послати українку англійскою мовою.
Що зробила Соболенко у матчі зі Світоліною?
"Нейтральна" перша ракетка світу, за здогадками багатьох глядачів матчу та коментаторів у мережі, нецензурно вилаялася на адресу Світоліної, яка, як і інші наші співвітчизниці, принципово не тисне руку після гри жодній із представниць Росії чи Білорусі.
Соболенко послала Світоліну на Australian Open – дивіться відео:
Як Соболенко поводиться під час матчів?
Це був не перший випадок під час півфінального мачту, коли білоруска продемонструвала повну неповагу до спортивних принципів.
У першому сеті Соболенко дуже сильно кричала і заважала суперниці. За це суддя зі Швеції Луїза Енгзелл навіть зняла з неї очко. "Нейтралка" нагамалася сперечатися, але після перегляду відеоповтору арбітриня залишила рішення у силі.
Загалом Соболенко відома емоційністю, нецензурними висловами та зламаними просто на корті ракетками. Такий імідж чомусь не завадив модному бренду Gucci підписати з нею контракт.
Як зіграли Соболенко і Світоліна?
На жаль, фантастичний шлях Еліни на Austraian Open зупинився саме у півфіналі, який був для неї дебютним на цьому турнірі.
Соболенко виявилася сильнішою у двох сетах – 6:3, 6:2.
Попри невдачу, Світоліна заробила на Гренд-слемі більше 1 мільйона доларів.