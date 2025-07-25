Світоліна спричинила фурор розкішними фото у стильному образі
- Еліна Світоліна поділилась ефектними фото у стильному чорному костюмі з білими смужками, які викликали фурор серед фанатів.
- Востаннє Світоліна грала на Вімблдоні-2025, де поступилась Елізе Мертенс у третьому колі.
Еліна Світоліна вражає фанатів не тільки перемогами на тенісному корті, а й у соціальних мережах. Перша ракетка України вкотре поділилась топовим контентом.
Еліна Світоліна у своєму інстаграмі опублікувала ефектні фото. Українська тенісистка похизувалась неймовірним виглядом у розкішному образі, повідомляє 24 канал.
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Неймовірна Еліна Світоліна
Чарівна Еліна Світоліна поділилась ефектними світлинами з б'юті-центру. Українська тенісистка для свого розкішного образу обрала стильний чорний костюм з білими смужками.
Елегантиний одяг чудово підкреслив струнку фігуру першої ракетки України. Фото спортсменки спричинили фурор серед фанатів, які високо оцінили її неймовірний вигляд.
Еліна Світоліна у розкішному образі / Фото з інстаграму тенісисток
Нагадаємо, що востаннє Еліна Світоліна зіграла на Вімблдоні-2025. Перша ракетка України поступилась Елізе Мертенс з рахунком 2:0 за підсумками двох сетів у третьому колі престижного турніру.
Раніше повідомляли про те, що Еліна Світоліна опублікувала фото з донькою Скай на відпочинку. Українська тенісистка замилувала соціальні мережі чуттєвими кадрами.