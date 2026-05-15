Світоліна зірвала великий куш за вихід у фінал та може подвоїти гонорар

Українська тенісистка Еліна Світоліна заробила солідний гонорар під час переможної ходи на турнірі у Римі. Про це повідомив офіційний сайт WTA.

Скільки уже заробила перша ракетка України?

Змагання у Римі, основний раунд яких триває з 6 по 17 травня, стали доволі вигідними для сьомої сіяної Еліни Світоліної після перемоги над полькою Ігою Швьонтек та виходом до фіналу вона гарантувала собі кругленьку суму призових – 549335 євро.

Важливо! Суми гонорарів тенісних гравців завжди публікуються до вирахування податків. Фіскальна система у кожній країні різна, тому єдиного відсотка податків на призові немає.

Тепер на Cвітоліну очікує фінальний поєдинок, який відбудеться у суботу, 16 травня.

Скільки може ще заробити Еліна?

Додамо, що у разі перемоги над Коррі Гофф гонорар Світоліної збільшиться у понад два рази і становитиме понад один мільйон та 55 тисяч євро.

Якщо це станеться, то фінансовий здобуток Світоліної буде трохи більшим, ніж був 2 травня у Марти Костюк за перемогу на змаганнях аналогічного статусу у Мадриді. Тоді українська тенісистка отримала за виграш титулу в одиночному розряді 1007165 євро до вирахування податків.

Зазначимо, що на обох спортсменок цього місяця ще очікує участь у Відкритому чемпіонаті Франції, який стартує 25 травня. Ці змагання є одними з чотирьох найбільших у тенісі та входять до серії Grand Slam. Нікому з чинних українських тенісисток не вдавалось перемагати на турнірах такого рангу.

Під час змагань у Парижі саме фінансова складова може стати додатковою важливою мотивацією. За повідомленням агенції Reuters, чемпіонка одиночного розряду отримає 2,8 мільйона євро, а фіналістка більше ніж переможниці турнірів WTA 1000 – 1,4 мільйона євро.

Навіть попри солідні суми призових є спортсмени, які залишились незадоволені потенційними доходами від участі у "Ролан Гаррос". Зокрема, перша ракетка світу Аріна Соболенко навіть заявляла про можливий бойкот турніру.

