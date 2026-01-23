Світоліна у перших двох раундах без проблем пройшла іспанку Крістіну Буксу, а також полячку Лінду Клімовічову. В 1/16 фіналу жереб звів українку із росіянкою, повідомляє 24 Канал.

До теми 9-річна українка отримала визнання від легендарного екстренера сестер Вільямс

Як Світоліна здолала росіянку?

Нею стала 22-га ракетка світу "нейтральна" Діана Шнайдер. Суперниці раніше не зустрічались, але інтриги матчу додавав факт протистояння саме із росіянкою.

При цьому у 2025 році Діана отримала орден "За заслуги перед Вітчизною" І ступеня від президента Росії Володимира Путіна. Тому перемога над Шнайдер була принциповим питанням для Світоліної.

Зрештою суперниці вже у першому сеті влаштували гарячий бій. З п'ятого гейму Еліна та Діана стали робити брейки одна за одною, але зрештою довели справу до тайбрейку.

Там Світоліна на досвіді взяла своє та виграла перший сет. У другому ж Шнайдер запропонувала менший супротив, хоч і змогла зробити два брейки. Тим не менше, Еліна їх відігрувала та у підсумку виграла з рахунком 6:3.

Тож українка завоювала путівку в 1/8 фіналу Australian Open. Там її опоненткою стане тріумфаторка пари Єлена-Габріела Русе – Мірра Андрєєва. До слова, росіянка також у 2025 році отримала ту ж нагороду від Путіна, яка була вручена Шнайдер.

Які останні результати у Світоліної?