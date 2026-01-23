Світоліна у перших двох раундах без проблем пройшла іспанку Крістіну Буксу, а також полячку Лінду Клімовічову. В 1/16 фіналу жереб звів українку із росіянкою, повідомляє 24 Канал.
Як Світоліна здолала росіянку?
Нею стала 22-га ракетка світу "нейтральна" Діана Шнайдер. Суперниці раніше не зустрічались, але інтриги матчу додавав факт протистояння саме із росіянкою.
При цьому у 2025 році Діана отримала орден "За заслуги перед Вітчизною" І ступеня від президента Росії Володимира Путіна. Тому перемога над Шнайдер була принциповим питанням для Світоліної.
Зрештою суперниці вже у першому сеті влаштували гарячий бій. З п'ятого гейму Еліна та Діана стали робити брейки одна за одною, але зрештою довели справу до тайбрейку.
Там Світоліна на досвіді взяла своє та виграла перший сет. У другому ж Шнайдер запропонувала менший супротив, хоч і змогла зробити два брейки. Тим не менше, Еліна їх відігрувала та у підсумку виграла з рахунком 6:3.
Тож українка завоювала путівку в 1/8 фіналу Australian Open. Там її опоненткою стане тріумфаторка пари Єлена-Габріела Русе – Мірра Андрєєва. До слова, росіянка також у 2025 році отримала ту ж нагороду від Путіна, яка була вручена Шнайдер.
Які останні результати у Світоліної?
- Еліна залишається першою ракеткою України. У світовому рейтингу WTA Світоліна посідає 12 місце.
- 2026 рік українка феєрично стартувала, вигравши турнір WTA250 в Окленді. У фіналі Еліна здолала представницю Китаю Сінь Ю Ван.
- Минулого року Світоліна завершила сезон ще у вересні. Після того вона зробила паузу в кар'єрі, щоб залікувати травму.
- На Australian Open Еліна грає вже 13-ий раз. Найкращими показниками українки на турнірі були чвертьфінали у 2018, 2019 та 2025 роках.