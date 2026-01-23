Свитолина в первых двух раундах без проблем прошла испанку Кристину Буксу, а также полячку Линду Климовичеву. В 1/16 финала жребий свел украинку с россиянкой, сообщает 24 Канал.

Как Свитолина одолела россиянку?

Ею стала 22-я ракетка мира "нейтральная" Диана Шнайдер. Соперницы ранее не встречались, но интриги матчу добавлял факт противостояния именно с россиянкой.

При этом в 2025 году Диана получила орден "За заслуги перед Отечеством" I степени от президента России Владимира Путина. Поэтому победа над Шнайдер была принципиальным вопросом для Свитолиной.

В конце концов соперницы уже в первом сете устроили горячий бой. С пятого гейма Элина и Диана стали делать брейки один за другим, но в конце концов довели дело до тай-брейка.

Там Свитолина на опыте взяла свое и выиграла первый сет. Во втором же Шнайдер предложила меньшее сопротивление, хоть и смогла сделать два брейка. Тем не менее, Элина их отыгрывала и в итоге выиграла со счетом 6:3.

Поэтому украинка завоевала путевку в 1/8 финала Australian Open. Там ее оппоненткой станет триумфаторка пары Елена-Габриэла Русе – Мирра Андреева. К слову, россиянка также в 2025 году получила ту же награду от Путина, которая была вручена Шнайдер.

Какие последние результаты у Свитолиной?