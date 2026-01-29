Світоліна заробила понад 1 мільйон доларів на Australian Open-2026
- Еліна Світоліна заробила 1,25 мільйона доларів США за півфінальний виступ на Australian Open 2026.
- Загальний призовий фонд турніру склав 111,5 мільйона австралійських доларів, що стало рекордним зростанням на 16% від минулого року.
Еліна Світоліна завершила виступ на Australian Open. Півфінальний виступ української тенісистки приніс їй значну винагороду.
Як повідомляли організатори Australian Open, загальний призовий фонд турніру склав 111,5 мільйона австралійських доларів (приблизно 76,9 мільйонів доларів США), що на 16% перевищує показник минулого року. Українська тенісистка за вихід у півфінал змогла заробили понад 1 мільйон американських доларів.
Дивіться також Світоліна поступилась у півфіналі Australian Open першій ракетці світу
Скільки заробила Світоліна на Australian Open 2026?
Півфінальний виступ української тенісистки Еліни Світоліної на Australian Open 2026 став одним із найяскравіших моментів її сезону.
На шляху до першого в кар'єрі півфіналу на кортах Мельбурна вона впевнено здолала третю ракетку світу американку Коко Гауфф з рахунком 6:1, 6:2. Завдяки перемозі у чвертьфіналі українка гарантувала собі повернення до топ‑10 рейтингу WTA після декретної перерви.
У матчі за вихід у фінал Світоліна поступилася першій ракетці Аріні Сабалєнці з рахунком 2:6, 3:6, але продемонструвала сильну гру проти суперниці, яка підтримує Лукашенка.
За словами організаторів турніру, призові для гравців на цьому рівні були рекордно високими, і сума, яку заробила українка за свій виступ, вражає – півфіналісти отримують 1,25 мільйона доларів США.
Кар'єрні здобутки та заробітки Світоліної
- Еліна Світоліна – одна з найуспішніших українських тенісисток, яка станом на липень 2025 року займає 14 місце серед найбагатших тенісисток світу. За кар'єру, згідно з даними WTA, Еліна Світоліна заробила понад 25 мільйонів доларів призових, включно з турнірами Grand Slam, WTA 500 та WTA 1000.
Найбільший гонорар – 2,4 мільйона доларів за фінал WTA Finals 2019 року в Шеньчжені. 2019 рік став найбільш прибутковим – Світоліна заробила 6 мільйонів доларів.
Окрім турнірів, Світоліна отримує значний дохід від рекламних контрактів із брендами Wilson, Hublot, Adidas, Maui Jim та Новою Поштою. За кар'єру на рекламі вона заробила близько 10 мільйонів доларів.
У 2020 році Еліна заснувала бренд енергетичних батончиків SvitFit та має власний благодійний фонд для підтримки тенісу та допомоги постраждалим від війни.