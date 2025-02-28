Неймовірна Світоліна опублікувала ефектні світлини з вогняної фотосесії
- Еліна Світоліна поділилася в Instagram кадрами з вогняної фотосесії для українського бренду, де приміряла стильні наряди.
- Еліна нещодавно зіграла на турнірі WTA 1000 в Дубаї та поверне собі звання першої ракетки України після втрати очок Мартою Костюк.
Еліна Світоліна активно займається соціальними мережами. Українська тенісистка постійно тішить шанувальників ефектними та яскравими світлинами.
Цього разу Світоліна в інстаграмі опублікувала кадри з вогняної фотосесії. Еліна зачарувала шанувальників природною красою та жіночністю, повідомляє 24 канал.
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Яскрава Еліна Світоліна
Еліна Світоліна поділилась світлинами з фотосесії для відомого українського бренду GASANOVA. Українська тенісистка приміряла на себе декілька стильних нарядів.
Спершу Еліна постала перед камерою у вишуканому чорному піджаку з обтислим корсетом. Окрім цього, тенісистка показала дві чарівні сукні, які ідеально підкреслили її фігуру.
Світоліна опублікувала нові світлини з фотосесії / Фото з інстаграму тенісистки
Нагадаємо, що Еліна Світоліна нещодавно зіграла на турніру WTA 1000 в Дубаї. Українська тенісистка у 1/16 фіналу "тисячника" поступилась данській опонентці Кларі Таусон.
Також Світоліна поверне собі звання першої ракетки України. Через те, що Марта Костюк втратила очки та позицію у рейтингу найкращих тенісисток від WTA, вилетівши на ранній стадії турніру в Мексиці.