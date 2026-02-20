Еліна Світоліна вийшла до півфіналу WTA 1000 у Дубаї

Українка Еліна Світоліна стала другою півфіналісткою турніру Dubai Tennis Championships. Цей успіх став для тенісистки вже тринадцятим у кар'єрі на стадії півфіналів турнірів серії WTA 1000.

Світоліна здобула складну перемогу в Дубаї. У чвертьфінальному поєдинку турніру спортсменка, яка нині займає дев'яту позицію в рейтингу WTA, за дві години обіграла представницю Хорватії Антонію Ружич, повідомляє 24 канал.

Як відбулася перемога Світоліної?

Матч у двох сетах тривав дві години та чотири хвилини. За цей час українка виконала сім ейсів і допустила сім подвійних помилок. Світоліна реалізувала п'ять із дев'яти брейк-поїнтів і в підсумку здобула вольову перемогу.

Для неї це вже п'ятий півфінал у Дубаї, і тенісистка матиме шанс утретє пробитися до вирішального матчу змагань.

Востаннє Світоліна виходила до чвертьфіналу в Дубаї у 2019 році, а чемпіонкою турніру вона ставала в 2017 та 2018 роках.

Як Еліна Світоліна здобула перемогу: дивіться відео

Хто наступна суперниця Еліни Світоліної?

Наступний поєдинок українка проведе в п'ятницю, 20 лютого, проти четвертої ракетки світу – американки Коко Гофф.

Суперниці зустрічалися на корті чотири рази й наразі мають рівний рахунок – по дві перемоги кожна.

Їхня остання зустріч відбулася в січні на стадії чвертьфіналу Australian Open, де перемогу святкувала Світоліна.

Що відомо про минулі поєдинки Світоліної?