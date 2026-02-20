Еліна Світоліна вийшла до півфіналу WTA 1000 у Дубаї
- Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру Dubai Tennis Championships, обігравши Антонію Ружич у чвертьфіналі.
- Наступний матч Світоліна проведе проти американки Коко Гофф 20 лютого, з якою має рівний рахунок у попередніх зустрічах.
Українка Еліна Світоліна стала другою півфіналісткою турніру Dubai Tennis Championships. Цей успіх став для тенісистки вже тринадцятим у кар'єрі на стадії півфіналів турнірів серії WTA 1000.
Світоліна здобула складну перемогу в Дубаї. У чвертьфінальному поєдинку турніру спортсменка, яка нині займає дев'яту позицію в рейтингу WTA, за дві години обіграла представницю Хорватії Антонію Ружич, повідомляє 24 канал.
Як відбулася перемога Світоліної?
Матч у двох сетах тривав дві години та чотири хвилини. За цей час українка виконала сім ейсів і допустила сім подвійних помилок. Світоліна реалізувала п'ять із дев'яти брейк-поїнтів і в підсумку здобула вольову перемогу.
Для неї це вже п'ятий півфінал у Дубаї, і тенісистка матиме шанс утретє пробитися до вирішального матчу змагань.
Востаннє Світоліна виходила до чвертьфіналу в Дубаї у 2019 році, а чемпіонкою турніру вона ставала в 2017 та 2018 роках.
Як Еліна Світоліна здобула перемогу: дивіться відео
Хто наступна суперниця Еліни Світоліної?
Наступний поєдинок українка проведе в п'ятницю, 20 лютого, проти четвертої ракетки світу – американки Коко Гофф.
Суперниці зустрічалися на корті чотири рази й наразі мають рівний рахунок – по дві перемоги кожна.
Їхня остання зустріч відбулася в січні на стадії чвертьфіналу Australian Open, де перемогу святкувала Світоліна.
Що відомо про минулі поєдинки Світоліної?
Світоліна впевнено перемогла Даяну Ястремську в другому колі турніру WTA 1000 у Досі. Еліна виграла 11 з 12 матчів у сезоні та піднялася на 9-те місце в рейтингу WTA.
Після Australian Open-2026 Еліна Світоліна вперше з жовтня 2021 року повернулася в топ-10 світового рейтингу WTA, піднявшись на 10-е місце з 3205 очками. Її вихід до півфіналу мейджору, де вона обіграла Коко Гофф, став головним успіхом українського тенісу на турнірі.
Еліна Світоліна дійшла до півфіналу Australian Open-2026, де поступилася першій ракетці світу Аріні Соболенко.