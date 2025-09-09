Нуну Ешпіріту Санту був звільнений з Ноттінгем Форест після успішного сезону в АПЛ. Тепер же клуб Олександра Зінченка визначився із новим коучем.

В чемпіонаті Англії відбулась перша відставка. Заміну тренера провів Ноттінгем Форест, в стан якого на правах оренди перейшов Олександр Зінченко, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт клубу.

Хто очолив Ноттінгем Форест?

"Лісники" попрощались із Нуну Ешпіріту Санту, з яким команда потрапила в Лігу Європи. Тягнути із призначенням нового тренера Ноттінгем Форест не став.

Клуб оголосив про призначення новим тренером австралійського фахівця Енджі Постекоглу. Строк дії контракту із наставником не повідомляється.

Енджі залишився без роботи у червні цього року після звільнення із Тоттенхемом. Минулого сезону він посів 17 місце з командою, але при цьому виграв із нею Лігу Європи.

У свою чергу Ноттінгем тоді фінішував на шостій сходинці, завдяки чому вперше за 30 років вийшов у єврокубки. У поточному сезоні "лісники" мають 4 бали після трьох турів АПЛ та йдуть на десятій сходинці.

