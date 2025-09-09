Зинченко будет тренировать сенсационный победитель Лиги Европы: кто возглавил Ноттингем Форест
- Ноттингем Форест уволил Нуну Эшпириту Санту.
- Клуб назначил Энджи Постекоглу новым тренером.
Австралиец в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы с Тоттенхэмом.
Нуну Эшпириту Санту был уволен из Ноттингем Форест после успешного сезона в АПЛ. Теперь же клуб Александра Зинченко определился с новым коучем.
В чемпионате Англии состоялась первая отставка. Замену тренера провел Ноттингем Форест, в стан которого на правах аренды перешел Александр Зинченко, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт клуба.
Кто возглавил Ноттингем Форест?
"Лесники" попрощались с Нуну Эшпириту Санту, с которым команда попала в Лигу Европы. Тянуть с назначением нового тренера Ноттингем Форест не стал.
Клуб объявил о назначении новым тренером австралийского специалиста Энджи Постекоглу. Срок действия контракта с наставником не сообщается.
Энджи остался без работы в июне этого года после увольнения с Тоттенхэмом. В прошлом сезоне он занял 17 место с командой, но при этом выиграл с ней Лигу Европы.
В свою очередь Ноттингем тогда финишировал на шестой строчке, благодаря чему впервые за 30 лет вышел в еврокубки. В текущем сезоне "лесники" имеют 4 балла после трех туров АПЛ и идут на десятой строчке.
Что известно о трансфере Зинченко?
- Переход 28-летнего украинца в Ноттингем Форест состоялся в последние часы летнего трансферного окна.
- Александр ушел из Арсенала в годичную аренду.
- Контракт Зинченко с "канонирами" завершается в 2026 году, поэтому следующим летом игрок станет свободным агентом.
- Летом игроком активно интересовались Наполи и Фулхэм, но наиболее настойчивым был Фенербахче.
- Слухи о переходе в стамбульскую команду сошли на нет после увольнения Жозе Моуриньо.
- Также был интерес к Зинченко со стороны Порту, но до реального предложения дело не дошло.
- В прошлом сезоне Зинченко окончательно выпал из основы Арсенала, проведя лишь 15 матчей в рамках АПЛ.