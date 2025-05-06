"Планував відвідати Україну": ексчемпіон світу розповів про свої відносини з Усиком

Олександр Усик й Ентоні Джошуа двічі виходили на ринг, де проводили очні битви за чемпіонські титули. Попри професійне суперництво, вони мають доволі теплі відносини.

Їх неодноразово бачили разом на вечорах боксу, де бійці завжди з посмішкою спілкувалися один з одним. Ей Джей розповів, чи дійсно вони такі близькі, як здається зі сторони, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.

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Між боксерами справжній броманс

За словами британця, вони продовжують підтримувати зв'язок, який здебільшого відбувається через команди спортсменів. Він навіть хотів приїхати в Україну, проте поки не вдалося втілити цей план у життя.

"Я планував відвідати Україну та подивитися, що там відбувається. Я не зміг це зробити, тому що команда Усика домовилася на інший час, він не збігся з моїм розкладом.

У боксі є суперники, які не спілкуються з тобою, вважають конкурентом. Проте є ті, хто зберіг чудові стосунки. Ми з Усиком добре спілкуємося. Він класний", – сказав Джошуа.

Довідка. Усик і Джошуа билися між собою у 2021 та 2022 роках. В обох поєдинках українець перемагав рішенням суддів, одноголосим і роздільним відповідно.

Нагадаємо, що востаннє Ей Джей виходив на ринг восени минулого року, коли програв нокаутом Даніелю Дюбуа у п'ятому раунді. Нещодавно він розповів, що збирається зробити операцію та зізнався, коли повернеться до тренувань.