Усик передав Джошуа подарунки від українських військових
Британський чемпіон Ентоні Джошуа завітав до України разом із Олександром Усиком. Український боксер не лише показав гостю красу країни та її культурні традиції, а й передав йому подарунки від українських військових.
Серед презентів були лонгслів та ніж із символікою одного з підрозділів ЗСУ. Інформація про це з'явилася на платформі Threads.
Що відомо про подарунок Джошуа від військових?
Усик передав подарунки Джошуа від військових операторів БПЛА спецпідрозділу "Вовкулаки", які щодня захищають Україну на Харківському фронті.
Подарунки стали символом поваги, сили та вдячності.
Це більше, ніж просто подарунок. Це зв'язок між фронтом і світовим спортом. Це про підтримку, честь і справжні цінності,
– йдеться у повідомленні.
Як Усик дарував подарунок Джошуа: дивиться відео
Що відомо про візит Джошуа до України?
Британський боксер прибув до України на запрошення чемпіона світу Олександра Усика. Візит був приурочений до боксерського вечора, на якому відбувся дебют олімпійського чемпіона Олександра Хижняка у професійному боксі.
Як повдомляє BoxingKingMedia, під час перебування в Україні Джошуа не лише відвідав спортивні заходи, а й долучився до культурної програми. Зокрема, він побував у Києві, де разом з Усиком відвідав Майдан Незалежності та вшанував пам'ять загиблих українських героїв.
Візит британця викликав значний ажіотаж – він зустрівся з низкою українських публічних осіб, серед яких бізнесмен Геннадій Буткевич, журналіст Дмитро Гордон та блогерка Анна Алхім.
Також Джошуа активно взаємодіяв з українською культурою: спілкувався з військовими, вивчав українські слова та брав участь у неформальних зустрічах із відомими українцями.