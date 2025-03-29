Вдарив ззаду по голові: зірку Манчестер Сіті Ерлінга Голанда звинувачують у нападі на жінку
- Ерлінг Голанд звинувачується у нападі на жінку, яка працювала маскотом Манчестер Сіті.
- Вона поскаржилась на удар ззаду по голові.
- Поліція і клуб встали на бік футболіста.
Норвезький форвард опинився в епіцентрі гучного скандалу. Є ймовірність, що Голанд застосував силу до маскота Манчестер Сіті.
Ерлінг Голанд залишається головною зіркою Манчестер Сіті. Попри кризу у манкуніанців норвежець продовжує штампувати голи та тягнути клуб в Лігу чемпіонів.
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Напад на маскота
Втім найближчим часом у Ерлінга можуть виникнути проблеми із законом. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun, Голанда звинувачують у побитті жінки.
Згідно з інформацією від джерела, норвежець вдарив ззаду по потилиці маскота Манчестер Сіті після одного із матчів. Ним як раз і працювала жінка, яка поскаржилась на футболіста.
Вона стверджує, що спочатку подумала наче в неї влучив м'яч. Вона відчула нудоту та різкий біль у голові. Проте пізніше жінка дізналась правду та вирішила подати заяву на Голанда у поліцію. Правда, як клуб, так і правоохоронці стали на бік футболіста.
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Поліція встановила, що Ерлінг діяв жартома та без злого наміру. А Манчестер Сіті взагалі заявив, що на камерах спостереження не побачили цей інцидент. Ба більше, у клубі стверджують, що ця жінка не є співробітником "блакитних".
Раніше повідомлялось, що Голанду підкорилось неймовірне досягнення в АПЛ. У поточному сезоні футболіст забив 29 голів у 39-ти матчах. За дев'ять турів до фінішу АПЛ Манчестер Сіті йде п'ятим, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на один бал.