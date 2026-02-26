Російський спорт опинився під санкціями у 2022 році. Через початок повномасштабної війни в Україні чимало атлетів зіштовхнулись із проблемами.
Деякі федерації забанили всіх спортсменів з Росії та не допускають їх до міжнародних турнірів. Крім того, росіяни виявились небажаними в ряді країн Європи, повідомляє РИА Новости.
До теми Російських спортсменів не допустили до чемпіонату світу в Чехії
Чому росіянина не пустили в Естонію?
До прикладу, Естонія категорично відмовилась пускати до себе російських атлетів. Через це стався гучний скандал із фігуристом Марком Желтишевим.
Повідомляється, що атлету не дозволили в'їхати у прибалтійську країну саме через його російське громадянство. При цьому Марк на міжнародних турнірах представляє США.
Проте при цьому Желтишев не відмовився від російського паспорта та залишається громадянином країни-терористки. Виступати під американським прапором фігурист почав лише нещодавно.
Тож наявність паспорта Росії і стала причиною для відмови спортсмену у перетині кордону. Марк мав взяти участь у юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання, яке пройде з 4 по 7 березня в Талліні.
Раніше Err.ee повідомляло, що Естонія заборонила росіянам в'їзд на чемпіонат світу з фехтування. Через це міжнародна федерація цього виду спорту позбавила країну права проводити змагання.
Санкції проти Росії у спорті: що відомо?
- З 2022 року Росія опинилась під спортивними санкціями. У командних видах спорту країну відсторонили від участі в офіційних турнірах.
- У свою чергу у індивідуальних атлетів є можливість змагатися в нейтральному статусі. Але для участі вони мають довести свою непричетність до військових структур.
- Також спортсмени мають не бути залученими у підтримці війни. На жаль, останнім часом деякі федерації почали знімати бан з Росії.
- Особливо розчарував Міжнародний паралімпійський комітет, який пішов назустріч росіянам. На зимовій Паралімпіаді-2026 росіяни зможуть змагатися під своєю національною символікою.