Російський спорт опинився під санкціями у 2022 році. Через початок повномасштабної війни в Україні чимало атлетів зіштовхнулись із проблемами.

Деякі федерації забанили всіх спортсменів з Росії та не допускають їх до міжнародних турнірів. Крім того, росіяни виявились небажаними в ряді країн Європи, повідомляє РИА Новости.

Чому росіянина не пустили в Естонію?

До прикладу, Естонія категорично відмовилась пускати до себе російських атлетів. Через це стався гучний скандал із фігуристом Марком Желтишевим.

Повідомляється, що атлету не дозволили в'їхати у прибалтійську країну саме через його російське громадянство. При цьому Марк на міжнародних турнірах представляє США.

Проте при цьому Желтишев не відмовився від російського паспорта та залишається громадянином країни-терористки. Виступати під американським прапором фігурист почав лише нещодавно.

Тож наявність паспорта Росії і стала причиною для відмови спортсмену у перетині кордону. Марк мав взяти участь у юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання, яке пройде з 4 по 7 березня в Талліні.

Раніше Err.ee повідомляло, що Естонія заборонила росіянам в'їзд на чемпіонат світу з фехтування. Через це міжнародна федерація цього виду спорту позбавила країну права проводити змагання.