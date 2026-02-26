Санкції проти Росії у спорті: що відомо?

  • З 2022 року Росія опинилась під спортивними санкціями. У командних видах спорту країну відсторонили від участі в офіційних турнірах.
  • У свою чергу у індивідуальних атлетів є можливість змагатися в нейтральному статусі. Але для участі вони мають довести свою непричетність до військових структур.
  • Також спортсмени мають не бути залученими у підтримці війни. На жаль, останнім часом деякі федерації почали знімати бан з Росії.
  • Особливо розчарував Міжнародний паралімпійський комітет, який пішов назустріч росіянам. На зимовій Паралімпіаді-2026 росіяни зможуть змагатися під своєю національною символікою.