Барселона оцінила хавбека у космічну суму: у гравця аномальна результативність

Півзахисник Барселони Фермін Лопес погодив з каталонцями продовження контракту до 2031 року. Клуб зробив усе, щоб ніхто з інших грандів навіть не намагався переманити його до себе.

В новій угоді прописана неймовірна сума відступних. А сам футболіст віддячує каталонцям божевільною статистикою, пише Mundo Deportivo.

Яка трансферна вартість Ферміна Лопеса?

За умовами нового контракту, щоб активувати перехід Лопеса, охочим доведеться заплатити 1 мільярд євро, практично у чотири рази перекривши світовий рекорд футбольних трансферів.

При цьому портал Transfermarkt оцінює реальну вартість послуг Ферміна у 70 мільйонів євро.

Сам гравець у Барсі точно не залишиться ображеним за фінансові умови: його зарплату підняли одразу на 50%.

Яка статистика Ферміна Лопеса у Барселоні?

Новий контракт Ферміна – наслідок його феноменальної форми. Хавбек вже встиг зробити у сезоні 20 результативних дій – 10 голів та 10 асистів.

За цим показником іспанець поступається у топ-10 чемпіонатах Європи лише чотирьом гравцям: Майклу Олісе та Луїсу Діасу з Баварії, Хрістосу Цолісу з Брюгге і своєму одноклубнику Ламіну Ямалю.

Унікальність досягнення в тому, що серед усієї п'ятірки Фермін – єдиний, хто не є нападником. А у Барселоні не було настільки результативного півзахисника аж з часів Сеска Фабрегаса та Хаві – тобто божевільних 14 років.

Як грає Барселона в цьому сезоні?